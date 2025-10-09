Secciones

Tras la polémica, la Fundación Transformando Familias expresó su preocupación y llamó a construir una sociedad basada en el respeto, la escucha y el conocimiento.

Cancelaron el encuentro de Infancias Trans en Tucumán: Hostigamiento y ausencia de empatía
Hace 8 Min

La Fundación Transformando Familias anunció este jueves la cancelación del primer Encuentro Global de Infancias Trans, que estaba previsto para el sábado 18 de octubre en Tucumán, luego de recibir fuertes críticas por parte de distintos sectores que cuestionaron el apoyo oficial de la Legislatura.

A través de un comunicado oficial, la organización informó que la decisión fue adoptada “con profundo pesar”, tras haber recibido hostigamientos, agresiones y la difusión de contenidos desacertados y erróneos en medios de comunicación y redes sociales. 

Según detallaron, esos hechos “generaron un clima adverso para garantizar la seguridad y el bienestar de las 521 personas preinscritas, así como de quienes integran y acompañan esta organización”.

“Nuestra prioridad es el cuidado integral de las niñeces, adolescencias y familias que se acercan a la Fundación justamente por estos mismos motivos que hoy nos llevan a cancelar”, expresaron desde Transformando Familias.

“Hostigamiento y ausencia de empatía”

En el texto, la Fundación también salió al cruce de las versiones que circularon en los últimos días y remarcó: “Frente a la desinformación que circula, reafirmamos que reconocer, acompañar y garantizar los derechos de las infancias y adolescencias trans no es una ideología, sino una obligación ética, legal y humana sustentada en la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743), los estándares de derechos humanos y el consenso de la comunidad científica y profesional nacional e internacional en salud y educación”.

La entidad lamentó profundamente que el “hostigamiento y ausencia de empatía” hayan impedido la realización del encuentro, aunque reafirmó su convicción en el valor del diálogo y la educación.

“Aún así, seguimos convencidos de que el conocimiento, la escucha y el respeto siempre abren caminos”, indicaron.

Por último, la Fundación agradeció el acompañamiento de las personas, instituciones y familias que apoyan su labor, y renovó su compromiso con la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa. “Nada se pierde, todo se transforma”, finalizó el escrito.

