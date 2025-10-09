Cancelaron el encuentro de Infancias Trans en Tucumán: "Hostigamiento y ausencia de empatía"

En el texto, la Fundación también salió al cruce de las versiones que circularon en los últimos días y remarcó: “Frente a la desinformación que circula, reafirmamos que reconocer, acompañar y garantizar los derechos de las infancias y adolescencias trans no es una ideología, sino una obligación ética, legal y humana sustentada en la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743), los estándares de derechos humanos y el consenso de la comunidad científica y profesional nacional e internacional en salud y educación”.