El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El apoyo financiero es un tema en el que también están involucrados el Tesoro estadounidense, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. “Mi sueño es que Argentina se valga por sí sola. Tiene todos los ingredientes para prosperar. Lo que le faltaba era en el ámbito político”, continuó Georgieva. El mensaje es más que claro: Milei necesita consenso que garantice la gobernabilidad del país. Por de pronto, el jefe de Estado intenta transitar el último tramo de la campaña rumbo a las elecciones del domingo 26 con la épica libertaria de conseguir el financiamiento estadounidense que calme a los inversores. Las dudas se mantienen acerca de si la ayuda contribuirá a que el oficialismo obtenga un buen resultado en los comicios y que neutralice, en cierta medida, los últimos escándalos políticos.