El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

“No hay que dar a nadie por muerto hasta que la historia se termina”. Un analista internacional lanzaba esta frase a propósito de las febriles negociaciones que la Argentina encara en los Estados Unidos, con el fin de encarrilar el horizonte económico de un país sumido en una crisis cambiaria. No hay dólares, pero sobra optimismo. Lo ha dejado trascender el propio presidente Javier Milei que, pese a los escándalos políticos que envuelven a La Libertad Avanza (LLA), presenta su libro “La construcción del milagro” en medio de un recital de rock en el Movistar Arena.
La cumbre del 14 en la Casa Blanca puede marcar un punto de inflexión para el plan económico de Milei. Es probable que ese día, el presidente de EEUU, Donald Trump, anuncie el programa de ayuda para la Argentina. Algo de eso ha dejado trascender ayer la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, cuando, desde Washington, confesó a la agencia internacional Reuters que se esperan definiciones “en breve”. “Si me pongo mi sombrero de optimista, tal vez pueda decir que éste podría ser el último programa del FMI con Argentina”, afirmó la economista de origen búlgaro, en medio de las crecientes dudas del mercado acerca del resultado de las negociaciones que, por estas horas, encabeza el ministro de Economía Luis Caputo, en EEUU.
El apoyo financiero es un tema en el que también están involucrados el Tesoro estadounidense, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. “Mi sueño es que Argentina se valga por sí sola. Tiene todos los ingredientes para prosperar. Lo que le faltaba era en el ámbito político”, continuó Georgieva. El mensaje es más que claro: Milei necesita consenso que garantice la gobernabilidad del país. Por de pronto, el jefe de Estado intenta transitar el último tramo de la campaña rumbo a las elecciones del domingo 26 con la épica libertaria de conseguir el financiamiento estadounidense que calme a los inversores. Las dudas se mantienen acerca de si la ayuda contribuirá a que el oficialismo obtenga un buen resultado en los comicios y que neutralice, en cierta medida, los últimos escándalos políticos.
Un reciente informe elaborado por D´Alessio IROL y Berensztein da cuenta de la grieta que existe en la Argentina respecto de la ayuda de EEUU. Un 46% de los encuestados considera positivo el apoyo de Trump a Milei, mientras que el mismo porcentaje lo percibe como negativo y apenas un 7% se expresa como neutral. La valoración positiva predomina ampliamente entre votantes de LLA (79%), en contraste con los de Unión por la Patria (UP), entre quienes un 92% lo califica como negativo. “En la Argentina persiste una vieja tradición antinorteamericana, incluso anterior a la consigna Braden o Perón, que se torna más bien conservadora, por una competencia económica histórica frente al poder de EEUU”, explica el analista político Sergio Berensztein.
En relación a la crisis cambiaria, el diagnóstico al que accedió LA GACETA, señala que un 44% cree que el respaldo de Trump ayudará a resolverla temporalmente, mientras que un 26% lo considera una solución definitiva. Un 27% opina que la crisis cambiaria no se resolverá. Entre los votantes de LLA, un 85% considera que puede tener efectos positivos (45% de forma permanente, 40% de forma temporal), en tanto que un 50% de los votantes de UP descarta que incida en la situación cambiaria, y quienes creen que ofrecerá un alivio, dicen que será temporal (49%).
¿Cómo sigue?
Entre las opciones en evaluación, según relató Georgieva, está la posibilidad de que EEUU transfiera a Argentina sus Derechos Especiales de Giro (DEG), modalidad ya utilizada con Qatar en 2023. Los DEG constituyen activos de reserva dentro del FMI, instrumentados para fortalecer la liquidez de países miembros en situaciones críticas. Según Georgieva, la acumulación de reservas constituye el desafío central para el Gobierno. Las reservas brutas se ubicaron ayer en los U$S42.066 millones; cayeron U$S136 millones en la jornada. No obstante, el precio del oro volvió a alcanzar un nuevo máximo histórico, lo que debió haber aportado un efecto de valuación positivo cercano a U$S144 millones. Esto deja una diferencia negativa de U$S280 millones sin explicación, que encaja con los rumores del mercado sobre nuevas ventas de divisas del Tesoro, indica Portfolio Personal Inversiones. Con esta nueva venta, los depósitos en dólares del Tesoro en el Central se estiman ya en apenas U$S350 millones.
Según la Fundación Mediterránea, hay tres claves que el Gobierno no debe perder de vista:
1. ¿Cuál es el desafío más importante? Más que los dólares, pesa la desconfianza. Sin acuerdos políticos amplios no habrá reformas ni credibilidad fiscal para aprovechar una posible asistencia financiera de EEUU y, así, encarar el futuro.
2. ¿Cuál es el eje central en materia cambiaria y financiera? El Gobierno nacional intenta sostener la calma con ventas y deuda, pero la incertidumbre y el riesgo político reactivan la tensión.
3. ¿Cómo se empalma la estabilización con el crecimiento? El reto es pasar del ajuste a crecer, acumulando reservas y avanzando en reformas con un régimen más flexible y bimonetario.
El clima en el mercado: hacia un régimen cambiario más libre
En la Argentina sigue la pulseada en el mercado cambiario a partir de una dolarización pre electoral que no afloja mientras se monitorean los dólares en manos del Tesoro, tras la última compra de las cereales, ya que vienen mermando en la nueva trinchera de $ 1.430 por dólar, afirma el economista Gustavo Ber. De ahí que crece la atención sobre los próximos pasos, ya que -bajo la actual dinámica- el BCRA podría tener que volver a intervenir en las próximas ruedas, lo que acentúa las apuestas respecto de un próximo régimen cambiario más libre, acota.