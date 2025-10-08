Secciones
Trump anunció que Israel y Hamas firmaron la primera fase del acuerdo de paz

“Los rehenes serán liberados”, aseguró el presidente estadounidense.

Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles que Israel y Hamas firmaron la primera parte del acuerdo de paz. Además, aseguró que los rehenes serán "pronto" liberados. 

"Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamas han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y eterna. ¡Todas las Partes serán tratadas justamente!", afirmó el republicano.

Y agregó: "Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones circundantes y los Estados Unidos de América".

El mandatario agradeció la colaboración de los mediadores en este proceso. "Agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes", sostuvo. 

"¡Benditos los que hacen la paz!", finalizó su mensaje. 

