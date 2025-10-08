Secciones
Guerra en Gaza: España refuerza su postura y aprueba el embargo de armas a Israel

La medida formaliza el decreto anunciado en septiembre por el presidente Pedro Sánchez, y fue respaldada por 178 votos a favor y 169 en contra.

Hace 1 Hs

El Congreso de España aprobó este miércoles una ley que impone un embargo total a la venta de armas y tecnología militar a Israel, en respuesta a lo que calificó como el “genocidio” cometido contra el pueblo palestino en Gaza.

“La respuesta de Israel a los terribles ataques cometidos por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023 ha acabado convirtiéndose en un ataque indiscriminado contra la población palestina que la mayoría de los expertos han calificado de genocidio”, sostiene el preámbulo de la ley de embargo de armas.

El texto legal prohíbe todas las exportaciones e importaciones de equipos, productos y tecnología de defensa entre España e Israel. Además, se veta el comercio de combustible destinado a uso militar y la publicidad de productos procedentes de colonias ilegales en Gaza y Cisjordania dentro del territorio español.

La aprobación de la norma se produce en un contexto de fuerte movilización social. Desde que la Armada israelí interceptó a la Flotilla Global Sumud y detuvo a todos sus tripulantes la semana pasada, España ha sido escenario de las manifestaciones más multitudinarias del mundo en reclamo del fin del genocidio en Gaza.

Durante el último fin de semana, más de 500.000 personas salieron a las calles en más de 70 ciudades del país, en una movilización sin precedentes desde el movimiento de los indignados, hace más de una década.

