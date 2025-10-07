Hamas exige un alto el fuego permanente y la retirada del ejército israelí para cerrar un acuerdo de paz

El plan de Trump prevé una primera fase centrada en la liberación de todos los rehenes israelíes -vivos y muertos- a cambio de la excarcelación de cientos de palestinos presos en Israel. La propuesta también contempla el fin inmediato de la guerra, la formación de un gobierno de transición para Gaza, la desmilitarización del enclave y la posibilidad de discutir en el futuro un Estado palestino, una opción que el primer ministro israelí ha rechazado.