"Los vecinos de Las Cejas no pueden esperar a que el gobernador termine la campaña", sostuvieron Elías de Pérez y Sánchez

Por su parte, Roberto Sánchez sostuvo que “el informe del Tribunal confirma lo que venimos denunciando: no hay control, no hay presupuesto claro y las comunas están abandonadas. El Gobierno provincial es el responsable directo de este desorden institucional y ahora quiere desentenderse”. Sánchez recordó que hace una semana, solicitaron que se cree la comisión para que analice la rendición de cuentas del gobierno. “Aunque Jaldo grite y agreda como Javier Milei, nunca podrá ocultar que es la continuidad de José Alperovich y Juan Manzur. Representa el mismo modelo oscuro que condena a Tucumán hace 30 años a no tener agua, cloacas, rutas y escuelas en condiciones”.