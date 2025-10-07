Secciones
"Los vecinos de Las Cejas no pueden esperar a que el gobernador termine la campaña", sostuvieron Elías de Pérez y Sánchez

La legisladora y el diputado salieron al cruce de Jaldo y recordaron que el proyecto de intervención ya fue presentado en la Legislatura.

Hace 22 Min

Tras las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo, quien afirmó que “las comunas tienen el control del Tribunal de Cuentas” y desafió a la oposición a “presentar un proyecto de intervención si realmente quieren actuar”, la legisladora Silvia Elías de Pérez y el diputado Roberto Sánchez salieron al cruce y recordaron que el proyecto ya fue presentado en la Legislatura.

“Lamento que el gobernador, que anda haciendo política y deja su cargo, no lea ni siquiera los medios y no se entere de que ya hemos presentado el proyecto de intervención de la comuna de Las Cejas”, expresó Elías de Pérez.

El reclamo se produce además luego de que el Tribunal de Cuentas de la Provincia intimara a la delegada comunal de Las Cejas por presunto uso indebido de fondos públicos, exigiendo documentación que aclare si materiales comprados con dinero comunal fueron destinados a una vivienda particular.

“El propio Tribunal de Cuentas advirtió en su informe de la Cuenta de Inversión 2024 que no puede ejercer un control real porque los registros contables son precarios y comunas y municipios rinden todo junto. Es decir: el control que el gobernador dice que existe, en realidad no puede hacerse en forma efectiva”, agregó la legisladora.

Elías de Pérez recordó también que “todos los años el Gobierno incluye en el Presupuesto un artículo que impide a las comunas tener presupuesto propio, y luego en la cuenta de inversión rinden comunas y municipios en un solo monto global, lo que -como señala el propio Tribunal- impide un adecuado control de la relación entre el recurso y su aplicación’”.

Por su parte, Roberto Sánchez sostuvo que “el informe del Tribunal confirma lo que venimos denunciando: no hay control, no hay presupuesto claro y las comunas están abandonadas. El Gobierno provincial es el responsable directo de este desorden institucional y ahora quiere desentenderse”. Sánchez recordó que hace una semana, solicitaron que se cree la comisión para que analice la rendición de cuentas del gobierno. “Aunque Jaldo grite y agreda como Javier Milei, nunca podrá ocultar que es la continuidad de José Alperovich y Juan Manzur. Representa el mismo modelo oscuro que condena a Tucumán hace 30 años a no tener agua, cloacas, rutas y escuelas en condiciones”.

Finalmente, Elías de Pérez subrayó: “Le guste o no al gobernador, nuestro rol es controlarlo. Y lo vamos a seguir haciendo, porque los tucumanos merecen instituciones que funcionen, que rindan cuentas y que estén al servicio de la gente, no del poder.”

