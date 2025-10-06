Piden "la intervención inmediata" de Las Cejas por presuntas irregularidades

El Frente Unidos por Tucumán presentó un pedido de intervención de la comuna rural de Las Cejas, tras una serie de denuncias por corrupción y malversación de fondos públicos. La conferencia de prensa estuvo encabezada por el diputado nacional Roberto Sánchez, Silvia Elías de Pérez y José Cano, quienes reclamaron “acciones inmediatas” por parte del Gobierno provincial y de la Justicia.
Sánchez recordó que hace meses trabajadores de la comuna denunciaron que “les retenían las tarjetas con las que cobraban sus sueldos y parte del dinero”, además de obligarlos a realizar trabajos particulares para el delegado comunal.
“También se detectó que se usaban materiales de construcción adquiridos a nombre de la comuna para obras privadas de la familia gobernante, incluso en propiedades en El Cadillal”, explicó.
El dirigente radical dijo que el Tribunal de Cuentas ya había realizado observaciones tanto a la gestión anterior como a la actual. “La comuna fue declarada en rebeldía por no presentar comprobantes. No se puede permitir que la principal denunciada siga al frente del organismo mientras se investiga”, señaló.
Por su parte, Silvia Elías de Pérez advirtió: “La corrupción mata. Deja a los argentinos sin salud, sin rutas y a los tucumanos sin obras. En Las Cejas hay denuncias penales, observaciones del Tribunal de Cuentas y testigos que están siendo apretados. Es la provincia al revés: a los denunciantes se los intimida. Esto no puede seguir así”.
Exigió que, además de la intervención, se convoque a nuevas elecciones comunales. “No se trata solo de declaraciones públicas. Hay que actuar”, enfatizó.
En la misma línea, José Cano recordó que las comunas rurales forman parte directa del Ejecutivo provincial y que la falta de control presupuestario favorece la corrupción. “Este no es un caso aislado. Es la muestra de lo que ocurre cuando no se rinden cuentas. En Las Cejas se emitieron facturas a nombre de la comuna para beneficio personal de una familia. Es inadmisible que la delegada siga en funciones mientras es investigada”, sostuvo.
Los dirigentes remarcaron que el pedido de intervención ya fue ingresado por mesa de entradas y seguirá el curso legislativo correspondiente: será girado a comisión y luego tratado en el recinto.
“Robar no es político, venga de donde venga. Esta mujer debe dar explicaciones en la Justicia y apartarse para no entorpecer la investigación”, concluyó Cano.