Nobel de Química 2025: premiaron a Kitagawa, Robson y Yaghi, los "arquitectos de las moléculas"

El trabajo de los tres científicos no solo transformó la investigación en química de materiales, sino que también abrió la puerta a soluciones frente a desafíos ambientales globales. Entre las aplicaciones más destacadas se encuentran la captura de dióxido de carbono en industrias contaminantes, la obtención de agua a partir de la humedad del aire en regiones áridas, el almacenamiento de hidrógeno y la eliminación de contaminantes del agua, como los compuestos PFAS. Algunas versiones avanzadas incluso pueden atrapar el gas etileno, prolongando la conservación de frutas, o encapsular enzimas capaces de degradar restos de medicamentos.