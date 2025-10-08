Nobel de Química 2025: premiaron a Kitagawa, Robson y Yaghi, los "arquitectos de las moléculas"

La Real Academia de Ciencias de Suecia anunció hoy a los ganadores del Nobel de Química 2025: Susumu Kitagawa, de la Universidad de Kyoto; Richard Robson, de la Universidad de Melbourne; y Omar M. Yaghi, de la Universidad de California en Berkeley. Los tres investigadores fueron distinguidos por desarrollar los marcos metal-orgánicos (MOF), una innovadora arquitectura molecular con un enorme impacto en la ciencia de materiales y en diversas aplicaciones industriales.
El jurado reconoció el aporte de los galardonados en la creación de estructuras moleculares porosas capaces de capturar, transportar y almacenar distintas moléculas, entre ellas gases y compuestos químicos. Estas redes, formadas por iones metálicos unidos a moléculas orgánicas, generan cristales con cavidades internas de tamaño variable, lo que permite desarrollar materiales con propiedades específicas.
Según explicó Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, “los marcos metal-orgánicos tienen un potencial enorme, brindando oportunidades sin precedentes para crear materiales a medida con nuevas funciones”. La Real Academia destacó que, gracias a esta tecnología, hoy existen decenas de miles de variantes de MOF que se emplean para almacenar agua, dióxido de carbono o gases tóxicos, catalizar reacciones químicas e incluso conducir electricidad.
Los desarrollos en la investigación
Los orígenes de este campo se remontan a 1989, cuando Richard Robson logró combinar iones de cobre con una molécula de cuatro brazos, dando origen a un cristal espacioso y ordenado. Aquellos primeros intentos demostraron el potencial del concepto, aunque los materiales obtenidos eran inestables. Años más tarde, entre 1992 y 2003, Susumu Kitagawa y Omar M. Yaghi consolidaron la disciplina. Kitagawa demostró que los gases podían entrar y salir de las estructuras, además de anticipar su flexibilidad; mientras que Yaghi desarrolló un MOF de gran resistencia y fue quien acuñó el término que da nombre a esta familia de materiales.
El trabajo de los tres científicos no solo transformó la investigación en química de materiales, sino que también abrió la puerta a soluciones frente a desafíos ambientales globales. Entre las aplicaciones más destacadas se encuentran la captura de dióxido de carbono en industrias contaminantes, la obtención de agua a partir de la humedad del aire en regiones áridas, el almacenamiento de hidrógeno y la eliminación de contaminantes del agua, como los compuestos PFAS. Algunas versiones avanzadas incluso pueden atrapar el gas etileno, prolongando la conservación de frutas, o encapsular enzimas capaces de degradar restos de medicamentos.
La Real Academia también subrayó las trayectorias de los tres premiados. Susumu Kitagawa nació en 1951 en Kioto, Japón, y es profesor en la Universidad de Kyoto. Richard Robson, nacido en 1937 en Glusburn, Reino Unido, enseña en la Universidad de Melbourne, Australia. Por su parte, Omar M. Yaghi, nacido en 1965 en Amán, Jordania, se desempeña como profesor en la Universidad de California, Berkeley.