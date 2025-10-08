Supo que ganó el Nobel en mitad de una excursión

Su esposa, Laura O’Neill, había bajado del auto mientras este estaba estacionado y desde afuera comenzó a gritar de repente. Al principio, pensó que quizá había visto un oso grizzly. Nada de eso: la señora O’Neill recuperó la señal del celular y vio una avalancha de mensajes de texto con la misma noticia. “¡Acabas de ganar el Premio Nobel!”, gritó. “No, no lo hice”, dijo Ramsdell, cuyo teléfono estaba en modo avión, según recordó en una entrevista. Pero ella respondió: “¡Tengo 200 mensajes de texto diciendo que sí!”, según el “New York Times”.