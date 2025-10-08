Secciones
SociedadActualidad

Supo que ganó el Nobel en mitad de una excursión

El científico Fred Ramsdell descubrió que había ganado el de Medicina gracias a su esposa, tras tres semanas desconectado en las montañas.

EN MONTANA. Fred Ramsdell se encontraba haciendo senderismo. EN MONTANA. Fred Ramsdell se encontraba haciendo senderismo.
Hace 4 Hs

Tras un curioso ida y vuelta de llamadas, el comité del Premio Nobel logró hablar el martes con el científico galardonado con el Nobel de Medicina, el estadounidense Fred Ramsdell, quien se encontraba de excursión “desconectado” cuando se anunció la noticia. El investigador declaró al “New York Times” que el lunes estaba terminando una excursión de tres semanas por la naturaleza con el teléfono en modo avión, mientras los organizadores del Nobel, los medios de comunicación y sus amigos intentaban contactarlo sin éxito.

Finalmente se enteró de que era Premio Nobel de Medicina por intermedio de su esposa. La mujer comentó que su teléfono estaba inundado de mensajes cuando recuperó la señal, ya que la pareja hizo una parada en Montana para cerrar unas vacaciones que incluyeron senderismo y acampada en las montañas de esa región.

Su esposa, Laura O’Neill, había bajado del auto mientras este estaba estacionado y desde afuera comenzó a gritar de repente. Al principio, pensó que quizá había visto un oso grizzly. Nada de eso: la señora O’Neill recuperó la señal del celular y vio una avalancha de mensajes de texto con la misma noticia. “¡Acabas de ganar el Premio Nobel!”, gritó. “No, no lo hice”, dijo Ramsdell, cuyo teléfono estaba en modo avión, según recordó en una entrevista. Pero ella respondió: “¡Tengo 200 mensajes de texto diciendo que sí!”, según el “New York Times”.

Intento de contacto

El periódico indicó que Ramsdell había intentado devolver la llamada a Thomas Perlmann, secretario general de la Asamblea Nobel, pero ya era demasiado tarde en Suecia. Finalmente se contactaron el martes por la mañana.

El lunes, Sonoma Biotherapeutics, el laboratorio en el que trabaja Ramsdell, declaró que el científico estaba “viviendo su mejor momento” en una excursión de senderismo “desconectado” del mundo. El amigo y colega de Ramsdell, Jeffrey Bluestone, cofundador del laboratorio, declaró a la agenda AFP que tampoco pudo contactarlo.

Premio Nobel de Física: qué es el efecto túnel cuántico, clave para el avance tecnológico

Premio Nobel de Física: qué es el efecto túnel cuántico, clave para el avance tecnológico

Ramsdell comparte el premio con Mary Brunkow, de Seattle, Washington, y Shimon Sakaguchi, de la Universidad de Osaka, Japón, por sus descubrimientos relacionados con el funcionamiento del sistema inmunitario.

El investigador, de 64 años, declaró al “New York Times” que intenta pasar el mayor tiempo posible en las montañas. Sobre el premio, se mostró “agradecido y honrado”.

Temas Premio Nobel de MedicinaPremios Nobel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tres científicos fueron premiados con el Nobel de Medicina por revelar los “guardianes” del sistema inmunitario

Tres científicos fueron premiados con el Nobel de Medicina por revelar los “guardianes” del sistema inmunitario

Premio Nobel de Medicina: cómo funciona la tolerancia periférica, la inteligencia oculta del sistema inmune

Premio Nobel de Medicina: cómo funciona la "tolerancia periférica", la inteligencia oculta del sistema inmune

Nobel de Física 2025: tres científicos fueron premiados por sus descubrimientos sobre el efecto túnel cuántico

Nobel de Física 2025: tres científicos fueron premiados por sus descubrimientos sobre el efecto túnel cuántico

Lo más popular
De un país joven a una sociedad que envejece: cómo cambió la población argentina en un siglo
1

De un país joven a una sociedad que envejece: cómo cambió la población argentina en un siglo

Ciencias Económicas de la UNT dará un curso gratuito para inversores principiantes
2

Ciencias Económicas de la UNT dará un curso gratuito para inversores principiantes

Cómo postularse a las becas de investigación que ofrece Francia para proyectos ambientales
3

Cómo postularse a las becas de investigación que ofrece Francia para proyectos ambientales

Ocho de cada diez argentinos ganan menos de $ 970.000 por mes, según el Indec
4

Ocho de cada diez argentinos ganan menos de $ 970.000 por mes, según el Indec

De Física a Periodismo: qué estudiaron los últimos ganadores del premio Nobel de la Paz
5

De Física a Periodismo: qué estudiaron los últimos ganadores del premio Nobel de la Paz

Becas Progresar: cuánto se cobra en octubre y quiénes pueden acceder al beneficio
6

Becas Progresar: cuánto se cobra en octubre y quiénes pueden acceder al beneficio

Más Noticias
Efemérides del miércoles 8 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 8 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Estudiantes investigaron la huella de carbono de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

Estudiantes investigaron la huella de carbono de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

Industria audiovisual: “Me sorprendió la relación de Tafí Viejo con la cultura”

Industria audiovisual: “Me sorprendió la relación de Tafí Viejo con la cultura”

“Belén” es el cuarto filme nacional más visto del año

“Belén” es el cuarto filme nacional más visto del año

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

Recuerdos fotográficos: 1990. María Kodama inaugura la estatua de Borges en plaza Urquiza

Recuerdos fotográficos: 1990. María Kodama inaugura la estatua de Borges en plaza Urquiza

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Comentarios