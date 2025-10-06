Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
Salud
Premio Nobel de Medicina: cómo funciona la "tolerancia periférica", la inteligencia oculta del sistema inmune
Los galardonados identificaron las células T reguladoras, responsables de evitar que las células inmunitarias ataquen al propio organismo.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Lucía Lozano
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Premio Nobel de Medicina
Suecia
Premios Nobel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tres científicos fueron premiados con el Nobel de Medicina por revelar los “guardianes” del sistema inmunitario
Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa
Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales
Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio
Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
Más Noticias
La lista que había pedido la suspensión de las elecciones de magistrados por presuntas irregularidades ganó el comicio por un voto
Feriado adelantado: cómo y cuándo será el próximo fin de semana largo de cuatro días
El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa
¿Cómo funcionará el comercio en Tucumán durante el feriado del viernes?
El NOA bajo alerta meteorológica amarilla por vientos de hasta 90 km/h
El tiempo en Tucumán: el cielo estará nublado y la temperatura bajará al menos 10 °C
Tres científicos fueron premiados con el Nobel de Medicina por revelar los “guardianes” del sistema inmunitario
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más