Nobel de Física 2025: tres científicos fueron premiados por sus descubrimientos sobre el efecto túnel cuántico

El británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis fueron distinguidos este martes con el Premio Nobel de Física 2025 por sus investigaciones sobre el comportamiento de las partículas subatómicas. El jurado destacó “el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico”, un avance que cambió para siempre el estudio de la materia a escala microscópica.
Los experimentos, realizados en la década de 1980, demostraron que una partícula puede atravesar una barrera aparentemente infranqueable, un fenómeno conocido como “efecto túnel”. Este hallazgo permitió comprender mejor cómo la energía se comporta en los sistemas eléctricos y abrió la puerta a nuevas tecnologías aplicadas a la computación y la seguridad digital.
“El trabajo de los galardonados ha sido fundamental para el desarrollo de la próxima generación de innovaciones cuánticas, como la criptografía, los ordenadores y los sensores cuánticos”, destacó el comité del Nobel.
La mecánica cuántica describe el comportamiento de la materia y la energía en escalas ínfimas, donde las leyes de la física clásica dejan de aplicarse. Los descubrimientos de Clarke, Devoret y Martinis consolidaron las bases de una nueva era tecnológica: la computación cuántica, capaz de procesar información a velocidades inalcanzables por los sistemas actuales.
El Nobel de Física se convierte en el segundo premio anunciado de la temporada, luego del otorgado el lunes a los investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi en Medicina por sus aportes a la inmunología.
El año pasado, el galardón en Física reconoció a John Hopfield y Geoffrey Hinton por sus trabajos pioneros en aprendizaje automático, esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial.
Un reconocimiento a más de cuatro décadas de investigación
Los Premios Nobel se entregan desde 1901 y distinguen a quienes, en palabras de su fundador Alfred Nobel, “han conferido el mayor beneficio a la humanidad”. Cada premiado recibe una medalla, un diploma y 11 millones de coronas suecas (equivalentes a U$S1 millón o más de 970.000 euros).
La semana de los Nobel continuará con el anuncio del de Química el miércoles, seguido por los premios de Literatura el jueves, de la Paz el viernes y de Economía el lunes 13 de octubre.