Intento de magnicidio contra Cristina Fernández: hoy se conocerá el veredicto contra Sabag Montiel y Uliarte

El Tribunal Oral Federal N°6 dará a conocer hoy el veredicto en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó y gatilló a centímetros de la cabeza a la entonces vicepresidenta. En ese momento, su ex pareja Brenda Uliarte se encontraba en las inmediaciones del domicilio del barrio porteño de Recoleta.
El proceso judicial, que captó la atención pública desde su inicio, llega a su instancia final tras más de dos años de investigación, testimonios y pruebas periciales. La fiscalía pidió para Sabag Montiel una condena de 15 años de prisión por ser considerado autor material del ataque, aunque además solicitó que se unifique con una pena previa por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, lo que elevaría la condena total a 19 años.
En tanto, para Uliarte, señalada como partícipe necesaria en el intento de asesinato, el Ministerio Público Fiscal requirió 14 años y dos meses de prisión, basándose en el extenso intercambio de mensajes que la vinculan directamente con la planificación del atentado.
Durante el juicio, Sabag Montiel confesó haber tenido la intención de matar a la ex presidenta y justificó su accionar por supuestos motivos morales. “Es corrupta, roba y hace daño a la sociedad”, declaró ante el tribunal en junio del año pasado, argumentando que su conducta estuvo guiada por fines “éticos”.
Pese a que el fallo se mantiene bajo estricta reserva, en los pasillos de Comodoro Py se da casi por hecho una condena contra Sabag Montiel y Uliarte. Las mayores incógnitas giran en torno a la cantidad de años de prisión que impondrán los jueces.
El tercer imputado, Nicolás Carrizo, quien también formaba parte del grupo conocido como los “copitos” -por el emprendimiento de venta de algodones de azúcar que compartían los tres acusados-, podría ser absuelto, luego de que tanto la querella como la fiscalía retiraran la acusación en su contra.
Intento de magnicidio contra Cristina Fernández: ¿a qué hora se leerá el veredicto?
El tribunal encargado de dictar sentencia está integrado por la jueza Sabrina Namer, en calidad de presidenta, y sus pares Ignacio Fornari y Adrián Grünberg. La audiencia está prevista para las 9, en los tribunales porteños de Retiro.
A lo largo del debate oral, la fiscalía calificó el hecho como un homicidio triplemente agravado: por alevosía, por violencia de género (femicidio) -una figura que no había sido contemplada en la instrucción del fiscal Carlos Rívolo- y por tratarse de un acto de violencia política cometido con un arma de fuego.
Por su parte, la defensa de Sabag Montiel, a cargo de la defensora oficial Fernanda López Puleio, pidió su absolución, argumentando que el acusado es inimputable y que el arma utilizada no podía ser disparada porque “el cargador estaba unos centímetros salido de la empuñadura”.