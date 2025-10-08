Intento de magnicidio contra Cristina Fernández: hoy se conocerá el veredicto contra Sabag Montiel y Uliarte

El Tribunal Oral Federal N°6 dará a conocer hoy el veredicto en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó y gatilló a centímetros de la cabeza a la entonces vicepresidenta. En ese momento, su ex pareja Brenda Uliarte se encontraba en las inmediaciones del domicilio del barrio porteño de Recoleta.