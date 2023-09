Intento de magnicidio: Uliarte vinculó a Sabag Montiel con Revolución Federal y con Milman

Brenda Uliarte fue vista en la llamada marcha de las antorchas, una manifestación frente a la Casa Rosada que organizó Revolución Federal. A pesar de ello, buscó despegarse de la agrupación: "Yo fui un solo día a la sede de Revolución Federal a vender copitos, que me llevó Fernando. Él era parte de todo, no yo. De hecho, si le preguntan a los miembros de Revolución Federal nadie me conoce; o si me vieron, fue alguna vez vendiendo copitos en algún acto, no porque interese el acto en sí, porque se vendía re bien", aseguró.