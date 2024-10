Intento de magnicidio: declaró el primo de Brenda Uliarte y pidieron su detención en medio del juicio

El testimonio de Uliarte se centró en las llamadas que intercambió con su prima Brenda el día del atentado, y en su supuesto desconocimiento sobre los hechos. Aunque recibió una llamada de Brenda tras el ataque, afirmó que no le creyó hasta que vio las noticias. A pesar de su parentesco con la acusada, Uliarte no se excusó de responder, aunque reiteró que no recordaba muchos detalles, lo que generó dudas sobre la veracidad de su testimonio.