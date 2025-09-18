Intento de magnicidio contra Cristina Kirchner: la defensa de Sabag Montiel pidió su absolución

La letrada señaló que este debate es “atípico” por tratarse de un hecho en el que la víctima fue dos veces presidenta y, al momento del atentado, vicepresidenta, además de contar con un acervo probatorio inusual gracias a los registros de periodistas y militantes. López Puleio cuestionó que ni la querella ni la fiscalía profundizaran en la “estructura de pensamiento” de su cliente, y recordó una primera pericia psicológica que describió “asociación de ideas anormal, discurso confuso e ideas delirantes”.