Intento de magnicidio contra Cristina Kirchner: la defensa de Sabag Montiel pidió su absolución

El juicio oral por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner tuvo este miércoles una jornada clave en los tribunales de Comodoro Py, con el inicio de los alegatos de clausura de la defensa de Fernando Sabag Montiel, el hombre acusado de gatillar un arma contra la entonces vicepresidenta el 1° de septiembre de 2022.
Durante seis horas, su abogada oficial, Fernanda López Puleio, solicitó la absolución de su defendido al argumentar que padece un “trastorno de salud mental” que lo vuelve inimputable. “Existe una animosidad que debe eximirse de pena el nombrado y, en función de la ausencia de capacidad de culpabilidad por el trastorno de salud mental evidenciado, consideramos que debe declarárselo inimputable”, sostuvo.
La letrada señaló que este debate es “atípico” por tratarse de un hecho en el que la víctima fue dos veces presidenta y, al momento del atentado, vicepresidenta, además de contar con un acervo probatorio inusual gracias a los registros de periodistas y militantes. López Puleio cuestionó que ni la querella ni la fiscalía profundizaran en la “estructura de pensamiento” de su cliente, y recordó una primera pericia psicológica que describió “asociación de ideas anormal, discurso confuso e ideas delirantes”.
Lo que viene en el proceso
El próximo jueves será el turno de los alegatos de las defensas de Brenda Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo. Este último, señalado como “jefe de los copitos”, ya fue excarcelado luego de que la fiscalía retirara la acusación en su contra. Tras los alegatos, los tres imputados podrán pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto, que se espera hacia fines de septiembre o en la primera semana de octubre.
La fiscal de juicio, Gabriela Baigún, acusó a Sabag Montiel de ser autor de homicidio triplemente agravado por alevosía, por violencia de género en modalidad política y por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, y pidió una condena de 15 años de prisión. Solicitó además unificar esa pena con la condena previa de 4 años que pesa sobre él por distribución de material pornográfico, lo que elevaría la sentencia a 19 años.
Respecto a Brenda Uliarte, la fiscalía la señaló como partícipe necesaria y reclamó 14 años de cárcel. En cuanto a Carrizo, pidió la absolución.
La querella que representa a Cristina Kirchner coincidió en pedir 15 años de prisión para Sabag Montiel y Uliarte, pero también solicitó la absolución de Carrizo. “Cristina no quiere para él lo que la Justicia federal hizo con ella, que por un chat que ella no escribió le armaron una causa en su contra. No somos lo mismo”, afirmó el abogado Juan Manuel Ubeira.
Su colega Marcos Aldazabal subrayó el carácter político y de género del ataque: “No solo se atentó contra la figura política más importante de la Argentina, sino que además molestaba que sea mujer”.
Un proceso con alto impacto político
El debate oral lleva más de un año y ya pasaron cerca de 200 testigos, entre familiares, peritos, policías y la propia Cristina Kirchner. También declaró Sabag Montiel, quien admitió el hecho y aseguró que lo hizo para “hacer patria”.
Con la etapa de alegatos en marcha, el juicio por el atentado a la expresidenta entra en su tramo final, en medio de un clima de máxima expectativa política y social.