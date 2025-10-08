Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada
La suerte electoral de La Libertad Avanza se juega entre la contundencia de la asistencia norteamericana, la reconfiguración de la estrategia de campaña y la capacidad del Gobierno de reparar lazos que prefiguren una sustentabilidad política para un segundo tramo en el que debe impulsar las reformas necesarias para el crecimiento económico. El cambio requiere moderación discursiva y generación de expectativas en los votantes.
Temas Elecciones 2025 Cristina Fernández de KirchnerEstados Unidos de AméricaMauricio MacriAmado BoudouOsvaldo JaldoDiego SantilliDonald TrumpLuis Caputo
