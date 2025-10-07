Opiniones divididas en Tucumán por el show musical de Javier Milei

La presentación del nuevo libro de Javier Milei en el Movistar Arena de Buenos Aires no pasó desapercibida. Con el estadio colmado, el presidente combinó discurso político con un show musical en el que interpretó canciones de Nino Bravo y Charly García.
El evento, que reunió a unas 15.000 personas, generó comentarios en todo el país. En Tucumán, tras un sondeo de LA GACETA, las opiniones fueron variadas: algunos respaldaron su gestión, otros cuestionaron la puesta en escena y varios ni siquiera se enteraron.
“Gracias a él estamos mejorando en todo sentido. Antes estábamos mucho peor”, opinó un joven de 32 años que, aunque no vio el espectáculo, valoró positivamente la marcha del gobierno nacional, sobre todo en materia económica.
En contraste, una mujer que sí vio fragmentos del evento consideró que “tiene una faceta histriónica nuestro presidente, pero que no va para la investidura que representa”. A su entender, la estrategia comunicacional de Milei tiene un fuerte componente mediático y de marketing.
“No tengo nada contra el presidente, pero me parece que podría haber sido de otra manera. Esperaría más seriedad, sobre todo porque Argentina siempre está en foco internacional”.
Otro tucumano señaló que el comentario final de Milei, cuando dijo que iba a “cambiar para volver a ser presidente”, generó polémica. “Fue muy criticado en redes, no había gustado mucho”, señaló.
También hubo quienes respaldaron la performance. “Yo sí lo banco a Milei. Me gusta lo que está haciendo en cuanto al rumbo económico. Quizás podría ser más protocolar en ciertas cosas, pero comparto sus ideas”, sostuvo Sebastián.
Entre los más jóvenes, la política parece no ser una prioridad inmediata. “No vi nada, estuve estudiando full. Vi un par de videos, pero estoy muy metido en la facultad”, comentó un estudiante de Ingeniería Civil.
La mirada más reflexiva llegó de Cecilio, un hombre de 79 años que explicó la importancia de las políticas educativas en el contexto actual. “Hay chicos que comen salteado, que no saben si les va a alcanzar para seguir estudiando. Hay que destinar fondos a la educación, mejorar a los maestros. La educación es lo principal”, remarcó.