Cálculos renales: cómo saber si los tengo y cómo prevenirlos

“El síntoma principal es el dolor que se ocasiona cuando, en alguna parte del trayecto urinario, uno de estos cálculos impide el flujo normal de la orina. Esa obstrucción produce hacia arriba una dilatación por acumulación de orina -que el riñón sigue fabricándola y no se elimina como corresponde- la cual produce un dolor intenso, desgarrante, que es mal llamado cólico-renal”, explica Javier Semrik, médico del servicio de Urología del Hospital Centro de Salud.