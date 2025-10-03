Cuántos tragos de alcohol son considerados excesivos para los riñones y cómo reconocer los síntomas de dolor

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas aumenta el riesgo de padecer cáncer, presión alta y enfermedades cardíacas. Otra dolencia que también sufren las personas son los riñones, sin embargo, muchos suelen confundir con simples contracturas en la espalda.
Según explica MedlinePlus, los riñones son dos órganos del tamaño de un puño que se ubican en la mitad de la espalda, debajo de sus costillas. La función que cumplen es filtrar la sangre y eliminar toxinas, y tiene pequeñas estructuras llamadas nefrones. Ahora, ¿cómo puedo reconocer si mis riñones están dañados por el consumo de alcohol?
¿Cómo afecta el alcohol a los riñones?
Las funciones de este órgano es filtrar el exceso de agua y volverlo orina, que fluye por tubos llamados uréteres, llegando a la vejiga. De esta manera, la persona puede liberar estos líquidos.
Cuando se produce una enfermedad renal, los riñones no pueden cumplir con su función vital: eliminar los desechos del cuerpo. Esto se origina por una mala alimentación, que incluye hábitos nocivos como la ingesta en exceso de alcohol y no hacer ejercicio.
Según la Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos, beber un vaso o dos de vez en cuando generalmente no tiene efectos graves. Pero, el consumo demasiado dañan los riñones. “Sus riñones filtran sustancias nocivas de tu sangre. Una de estas sustancias es el alcohol. El alcohol puede provocar cambios en la función de los riñones y hacerlos menos capaces de filtrar la sangre”, explica la organización.
Los expertos aseguran que esta bebida deshidrata el cuerpo y esto afecta la función normal de los órganos. “Tomar más de tres tragos al día, o más de siete por semana, para las mujeres, y más de cuatro tragos al día, o más de 14 por semana, para los hombres, se considera un consumo excesivo de alcohol”, subraya.
¿Cómo reconocer los síntomas?
De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud, las enfermedades de los riñones se presentan en cáncer, insuficiencia renal, micción, piedras en los riñones, quistes y trasplantes.
El sitio señala el listado que reúne los síntomas más frecuentes en estos padecimientos. A continuación, los signos:
- Falta de aliento.
- Problemas para dormir.
- Vómitos.
- Perdida de peso.
- Dolor torácico.
- Piel seca.
- Picazón o entumecimiento.
- Cansancio.
- Dolores de cabeza.
- Aumento o disminución de la micción.
- Pérdida del apetito.
- Espasmos musculares.
- Náuseas.