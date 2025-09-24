Kristalina Georgieva recibió a Javier Milei y aseguró que "fue una excelente reunión"

Georgieva agradeció agradeció el apoyo tanto de EEUU como del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que fortalecen el programa que el Fondo tiene con Argentina. “Es muy importante mantener el rumbo de las reformas para que Argentina pueda seguir viendo una bajada de la inflación, un aumento de la actividad económica, la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar del pueblo argentino. Lo que queremos es que lo que necesita bajar baje, y lo que necesita subir siga subiendo. Es fundamental que la disciplina fiscal, una política monetaria sólida y que las reformas estructurales para fortalecer la economía”, aseguró