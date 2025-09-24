Secciones
EconomíaNoticias económicas

Kristalina Georgieva recibió a Javier Milei y aseguró que "fue una excelente reunión"

"Lo que está haciendo la Argentina es muy significativo", destacó la titular del FMI.

EN ESTADOS UNIDOS. Kristalina Georgieva recibió a Javier Milei y aseguró que fue una excelente reunión. EN ESTADOS UNIDOS. Kristalina Georgieva recibió a Javier Milei y aseguró que "fue una excelente reunión".
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei fue recibido este miércoles por la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien luego dijo a la prensa: "Fue una excelente reunión".

"Lo que está haciendo la Argentina es muy significativo", destacó Georgieva, al tiempo que ponderó la baja de la inflación: "Es muy importante". 

La titular del FMI llegó al lugar en una van negra acompañada por Luis Cubeddu, encargado de la relación con Argentina dentro del organismo, y la vocera Julie Kozack, consignó Infobae.

Georgieva agradeció agradeció el apoyo tanto de EEUU como del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que fortalecen el programa que el Fondo tiene con Argentina. “Es muy importante mantener el rumbo de las reformas para que Argentina pueda seguir viendo una bajada de la inflación, un aumento de la actividad económica, la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar del pueblo argentino. Lo que queremos es que lo que necesita bajar baje, y lo que necesita subir siga subiendo. Es fundamental que la disciplina fiscal, una política monetaria sólida y que las reformas estructurales para fortalecer la economía”, aseguró

Georgieva reiteró que “es muy importante continuar con las reformas para fortalecer las condiciones para el crecimiento”, y destacó que dedicó a ese punto buena parte de la reunió que mantuvo con Milei. “Dedicamos mucho tiempo a hablar sobre las reformas estructurales cruciales que impulsarían la economía”, afirmó.

Cuando se le preguntó por el apoyo al país del presidente Donald Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo: “Es muy importante contar con un fuerte apoyo para Argentina en un momento en que se están realizando ajustes muy significativos. Lo que está haciendo el país es muy significativo para ajustar el rumbo de la economía.

Nota en desarrollo...

Temas Fondo Monetario InternacionalKristalina GeorgievaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Argentina alcanzó un riesgo país de 1.400 puntos básicos: ¿qué implica eso?

Argentina alcanzó un riesgo país de 1.400 puntos básicos: ¿qué implica eso?

Respaldo internacional y rally en los mercados: el riesgo país desciende a 964 puntos

Respaldo internacional y rally en los mercados: el riesgo país desciende a 964 puntos

El PBI cayó en el segundo trimestre por primera vez en un año: el consumo se contrajo 1,1%

El PBI cayó en el segundo trimestre por primera vez en un año: el consumo se contrajo 1,1%

Juan Nápoli, banquero cercano a Javier Milei: “Me preocupa más el riesgo país que el dólar”

Juan Nápoli, banquero cercano a Javier Milei: “Me preocupa más el riesgo país que el dólar”

Lo más popular
¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
1

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
2

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
3

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
4

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
5

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo
6

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Más Noticias
Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

EE.UU. confirmó que negocia un swap de U$S20.000 millones y la compra de bonos con Argentina

EE.UU. confirmó que negocia un swap de U$S20.000 millones y la compra de bonos con Argentina

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Cambia el humor del mercado: bajan el dólar y el Riesgo País

Cambia el humor del mercado: bajan el dólar y el Riesgo País

Comentarios