El salvataje para Argentina: cuatro puntos clave para estabilizar el mercado cambiario

Tras una serie de encuentros en Washington D.C., Scott Bessent confirmó la intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino mediante la compra de pesos. Esta acción se produjo en medio de iliquidez y volatilidad, donde la oferta de dólares era limitada. Según fuentes financieras, la intervención se realizó a través del Banco Santander, lo que generó un descenso en el precio del dólar mayorista.