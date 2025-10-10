El salvataje para Argentina: cuatro puntos clave para estabilizar el mercado cambiario

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció la compra directa de pesos argentinos por parte de su país y un acuerdo de swap de divisas por U$S20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Estas medidas, resultado de reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, buscan estabilizar los mercados financieros argentinos.
Tras una serie de encuentros en Washington D.C., Scott Bessent confirmó la intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino mediante la compra de pesos. Esta acción se produjo en medio de iliquidez y volatilidad, donde la oferta de dólares era limitada. Según fuentes financieras, la intervención se realizó a través del Banco Santander, lo que generó un descenso en el precio del dólar mayorista.
Adicionalmente, se concretó un acuerdo de swap de divisas por U$S20.000 millones con el BCRA. Bessent destacó los "sólidos fundamentos económicos" de Argentina y los "cambios estructurales" en marcha que impulsarán las exportaciones y la acumulación de reservas. Asimismo, ofreció un respaldo explícito al gobierno argentino, comprometiéndose a tomar "medidas excepcionales" para estabilizar los mercados.
El secretario del Tesoro también avaló la política de bandas cambiarias implementada en Argentina, considerándola "adecuada" para sus objetivos. En relación al programa económico, Bessent resaltó la coordinación entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI), enfatizando que "las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas".
Finalmente, Bessent anticipó una reunión entre los presidentes de EE. UU. y Argentina, y reiteró su apoyo al ministro Caputo en las próximas Reuniones Anuales del FMI.