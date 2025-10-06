Secciones
Política

“En Tucumán se terminó la impunidad, los padrinazgos y la puerta giratoria”, dijo Jaldo

El gobernador en uso de licencia se refirió a las últimas detenciones por parte de la justicia provincial y federal.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 2 Hs

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió este lunes a las últimas detenciones de presuntos delincuentes que tenían pedidos de captura por parte de la justicia provincial y federal. “Tucumán está dando lucha frontal al narcotráfico y al narcomenudeo. Ustedes han visto cómo están cayendo los delincuentes poderosos que en la provincia habían sido impunes, apellidos que habían sido intocables y a los que nadie se animó”, dijo. 

“Estamos fijando recompensas y el área de inteligencia criminal de la Policía de Tucumán los está siguiendo y los tenemos rodeados. En Tucumán se terminó la impunidad, se terminaron los padrinazgos políticos y la puerta giratoria, y el que no cumpla con la ley y con la Constitución va a terminar preso a la corta o a la larga”, aseveró.

El Gobierno de la Provincia había ofrecido hoy una recompensa de $20 millones por información sobre el paradero de "El Petiso" David Lobo, quien finalmente se terminó entregando ante la justicia federal, luego de mantenerse prófugo durante los últimos días. 

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de El Petiso David de los Tribunales Federales

Por último, Jaldo reiteró: “Estamos dando una lucha contra todos aquellos delincuentes que trafican muerte, que se enriquecen con la venta de sustancias tóxicas. Nosotros en la provincia de uno en uno, a esos que se creían impunes, que en años los tocaron, ni los allanaron y ni siquiera los denunciaron están en Villa Urquiza o en Benjamín Paz”.  

Temas TucumánOsvaldo JaldoFacultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de TucumánGobierno de la Provincia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de El Petiso David de los Tribunales Federales

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales

La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

Jaldo recorrió el Centro de Documentación Rápida en Cebil Redondo

Jaldo recorrió el Centro de Documentación Rápida en Cebil Redondo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
2

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
3

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa
4

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas
5

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio
6

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

Más Noticias
Jaldo, sobre la renuncia de Espert: La política no puede convivir con el narcotráfico

Jaldo, sobre la renuncia de Espert: "La política no puede convivir con el narcotráfico"

Piden la intervención inmediata de Las Cejas por presuntas irregularidades

Piden "la intervención inmediata" de Las Cejas por presuntas irregularidades

El abogado de Cristina Kirchner denunció a Javier Milei por presunto abuso de autoridad

El abogado de Cristina Kirchner denunció a Javier Milei por presunto abuso de autoridad

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Comentarios