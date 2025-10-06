“En Tucumán se terminó la impunidad, los padrinazgos y la puerta giratoria”, dijo Jaldo

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió este lunes a las últimas detenciones de presuntos delincuentes que tenían pedidos de captura por parte de la justicia provincial y federal. “Tucumán está dando lucha frontal al narcotráfico y al narcomenudeo. Ustedes han visto cómo están cayendo los delincuentes poderosos que en la provincia habían sido impunes, apellidos que habían sido intocables y a los que nadie se animó”, dijo.
“Estamos fijando recompensas y el área de inteligencia criminal de la Policía de Tucumán los está siguiendo y los tenemos rodeados. En Tucumán se terminó la impunidad, se terminaron los padrinazgos políticos y la puerta giratoria, y el que no cumpla con la ley y con la Constitución va a terminar preso a la corta o a la larga”, aseveró.
El Gobierno de la Provincia había ofrecido hoy una recompensa de $20 millones por información sobre el paradero de "El Petiso" David Lobo, quien finalmente se terminó entregando ante la justicia federal, luego de mantenerse prófugo durante los últimos días.
Por último, Jaldo reiteró: “Estamos dando una lucha contra todos aquellos delincuentes que trafican muerte, que se enriquecen con la venta de sustancias tóxicas. Nosotros en la provincia de uno en uno, a esos que se creían impunes, que en años los tocaron, ni los allanaron y ni siquiera los denunciaron están en Villa Urquiza o en Benjamín Paz”.