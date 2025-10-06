“En Tucumán se terminó la impunidad, los padrinazgos y la puerta giratoria”, dijo Jaldo

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió este lunes a las últimas detenciones de presuntos delincuentes que tenían pedidos de captura por parte de la justicia provincial y federal. “Tucumán está dando lucha frontal al narcotráfico y al narcomenudeo. Ustedes han visto cómo están cayendo los delincuentes poderosos que en la provincia habían sido impunes, apellidos que habían sido intocables y a los que nadie se animó”, dijo.