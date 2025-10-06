Secciones
Seguridad

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

Es investigado luego de que encontraran cinco kilos de marihuana durante un allanamiento en una de sus viviendas.

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa
Hace 1 Hs

Luego de mantenerse prófugo durante los últimos días, “El Petiso David” Lobo se entregó en los Tribunales Federales. Desde su entorno informaron que tenía pensado hacerlo mañana, pero que adelantó su decisión después de que el Gobierno ofreciera $20 millones de recompensa a cambio de datos de su paradero. 

La figura del "Petiso David" es investigado por la tenencia de estupefacientes, presuntamente encontradas en uno de sus domicilios cuando fue allanado por la Policía, en el marco de la causa abierta por el tiroteo ocurrido el pasado 21 de septiembre en Tafi Viejo. Por esa causa están detenidos, además, Facundo Ale y "Chucky" Casanova

Desde la defensa de Lobo anticiparon que los cinco kilos de marihuana secuestrada en una de sus viviendas habría sido puesta por la Policía. Argumentarían que los ladrillos forman parte de unos 20 kilos decomisados días antes, en otro procedimiento concretado en Trancas. 

El allanamiento en la casa del "Petiso David"

La Policía, por aire y tierra, se desplazó por la capital y ciudades aledañas durante la semana pasada. Los uniformados se presentaron en la casa que “Petiso David” tiene en Yerba Buena. En el lugar estaba uno de sus hijos y la empleada doméstica. Allí encontraron cinco kilos de marihuana, por lo que se pidió la detención de Lobo. Sus allegados, visiblemente molestos por la situación, señalaron que le habían puesto la droga.

El integrante del Clan Los Gardelitos, que estaba sospechado de tener vínculos narcos, se hizo conocido mediáticamente por haber posado con el cantante L-Gante luciendo varias cadenas de oro (en una nota con LA GACETA dijo que eran de fantasía). Su presencia en el Mundial de Qatar también alertó a los investigadores. Sin embargo, no lograron probar algún delito. 

El pedido de recompensa por el "Petiso David"

“La identidad de quienes colaboren será mantenida en la más absoluta reserva”, aseguraron desde el Ministerio de Seguridad provincial a media mañana, en la búsqueda del, en ese momento prófugo, "Petiso David". Ese anuncio habría sido el disparador para que Lobo, acompañado por sus abogados, se presentara minutos más tarde en los juzgados federales de barrio Sur. 

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
2

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
3

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas
4

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria
5

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
6

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Más Noticias
“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Comentarios