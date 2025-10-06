El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

Luego de mantenerse prófugo durante los últimos días, “El Petiso David” Lobo se entregó en los Tribunales Federales. Desde su entorno informaron que tenía pensado hacerlo mañana, pero que adelantó su decisión después de que el Gobierno ofreciera $20 millones de recompensa a cambio de datos de su paradero.
La figura del "Petiso David" es investigado por la tenencia de estupefacientes, presuntamente encontradas en uno de sus domicilios cuando fue allanado por la Policía, en el marco de la causa abierta por el tiroteo ocurrido el pasado 21 de septiembre en Tafi Viejo. Por esa causa están detenidos, además, Facundo Ale y "Chucky" Casanova.
Desde la defensa de Lobo anticiparon que los cinco kilos de marihuana secuestrada en una de sus viviendas habría sido puesta por la Policía. Argumentarían que los ladrillos forman parte de unos 20 kilos decomisados días antes, en otro procedimiento concretado en Trancas.
El allanamiento en la casa del "Petiso David"
La Policía, por aire y tierra, se desplazó por la capital y ciudades aledañas durante la semana pasada. Los uniformados se presentaron en la casa que “Petiso David” tiene en Yerba Buena. En el lugar estaba uno de sus hijos y la empleada doméstica. Allí encontraron cinco kilos de marihuana, por lo que se pidió la detención de Lobo. Sus allegados, visiblemente molestos por la situación, señalaron que le habían puesto la droga.
El integrante del Clan Los Gardelitos, que estaba sospechado de tener vínculos narcos, se hizo conocido mediáticamente por haber posado con el cantante L-Gante luciendo varias cadenas de oro (en una nota con LA GACETA dijo que eran de fantasía). Su presencia en el Mundial de Qatar también alertó a los investigadores. Sin embargo, no lograron probar algún delito.
El pedido de recompensa por el "Petiso David"
“La identidad de quienes colaboren será mantenida en la más absoluta reserva”, aseguraron desde el Ministerio de Seguridad provincial a media mañana, en la búsqueda del, en ese momento prófugo, "Petiso David". Ese anuncio habría sido el disparador para que Lobo, acompañado por sus abogados, se presentara minutos más tarde en los juzgados federales de barrio Sur.