El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El allanamiento en la casa del "Petiso David"

La Policía, por aire y tierra, se desplazó por la capital y ciudades aledañas durante la semana pasada. Los uniformados se presentaron en la casa que “Petiso David” tiene en Yerba Buena. En el lugar estaba uno de sus hijos y la empleada doméstica. Allí encontraron cinco kilos de marihuana, por lo que se pidió la detención de Lobo. Sus allegados, visiblemente molestos por la situación, señalaron que le habían puesto la droga.