La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

“Acá estoy acompañando a mi hijo como siempre, porque él vino a decir la verdad. Mi hijo no estaba cuando le plantaron esa droga, él no estaba en la casa”, afirmó Mercedes Zulema Galván, en referencia a un allanamiento ocurrido hace dos semanas. La mujer negó categóricamente la participación de su hijo en cualquier hecho delictivo, incluidos los supuestos enfrentamientos y balaceras mencionados por el "Mono" Ale, padre de Facundo, y su entorno. “Todo lo que dice Ale y su hijo es mentira. Él nunca ha participado en nada de eso. No sé qué quiere Ángel con mi hijo”, aseguró.