La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

Mercedes Zulema Galván aseguró que su hijo se entregó voluntariamente y negó cualquier vínculo con drogas o violencia. Denunció que los hechos fueron “armados” por la familia Ale.

Hace 1 Hs

Luego de mantenerse prófugo durante los últimos días, “El Petiso David” Lobo se entregó hoy en los Tribunales Federales. Desde su entorno informaron que tenía pensado hacerlo mañana, pero que adelantó su decisión después de que el Gobierno ofreciera $20 millones de recompensa a cambio de datos de su paradero. Y allí, junto a él, estuvo su madre para respaldarlo. 

“Acá estoy acompañando a mi hijo como siempre, porque él vino a decir la verdad. Mi hijo no estaba cuando le plantaron esa droga, él no estaba en la casa”, afirmó Mercedes Zulema Galván, en referencia a un allanamiento ocurrido hace dos semanas. La mujer negó categóricamente la participación de su hijo en cualquier hecho delictivo, incluidos los supuestos enfrentamientos y balaceras mencionados por el "Mono" Ale, padre de Facundo, y su entorno. “Todo lo que dice Ale y su hijo es mentira. Él nunca ha participado en nada de eso. No sé qué quiere Ángel con mi hijo”, aseguró.

Galván también cuestionó la actuación policial y judicial. Denunció irregularidades durante los operativos en su domicilio. “Cortaron la luz, rompieron cámaras, entraron con mi bebé en la casa, todo esto fue armado para incriminarlo”, dijo. Además, defendió la integridad de su familia y la trayectoria de su hijo: “Él es un hombre que trabaja, cuida a sus hijos, tiene 15 hijos a su cargo. Nunca se dedicó a drogas ni armas. Nosotros vivimos de nuestro trabajo: tenemos locales, vendemos ropa, prestamos dinero. Todo lo que se dice es mentira.”

A su vez, el hijo de David, Román, mostró supuestas pruebas que indicarían que la droga hallada en el domicilio de su padre habría sido plantada con envoltorios provenientes de otro operativo policial. “Es todo mentira, todo armado. Tenemos videos, testigos y pruebas de lo que decimos”, aseguró.

La madre del joven concluyó pidiendo transparencia en el proceso judicial: “Lo único que pedimos es verdad y justicia. Que se haga un proceso justo y que salga todo a la luz. Mi hijo no tiene nada que ver con esto.”

La causa

La figura del "Petiso David" es investigado por la tenencia de estupefacientes, presuntamente encontradas en uno de sus domicilios cuando fue allanado por la Policía, en el marco de la causa abierta por el tiroteo ocurrido el pasado 21 de septiembre en Tafi Viejo. Por esa causa están detenidos, además, Facundo Ale y "Chucky" Casanova

