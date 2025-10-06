Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales

Walter “El Petiso” David se entregó este lunes en los Tribunales Federales de Tucumán, en un operativo calificado como inédito por su magnitud, que movilizó a decenas de policías y generó gran expectativa entre familiares, vecinos y transeúntes. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Las Piedras y Congreso, donde la Policía Federal cortó el tránsito para garantizar la seguridad del detenido y de quienes lo acompañaban.
Según relataron los familiares, entre 10 y 15 personas, incluyendo su madre, su pareja y algunos hijos, se hicieron presentes durante la entrega para acompañarlo y manifestar su apoyo.
En diálogo con la prensa, los familiares negaron las acusaciones que vinculan a David con narcotráfico y portación de armas, responsabilizando al Clan Ale por los hechos que se investigan. Además, detallaron las actividades que según ellos desarrolla en su día a día, intentando desligarlo de los delitos que se le imputan.
El despliegue policial incluyó patrullas, chalecos antibalas y personal armado que custodiaba tanto la entrada principal como las puertas laterales del edificio judicial. El operativo generó tensión entre los familiares y vecinos, mientras el tránsito permanecía interrumpido y algunos automovilistas observaban la escena sin poder circular.
Finalmente, “El Petiso” David fue trasladado a un vehículo escoltado por la policía, bajo la atenta mirada de sus allegados que aplaudieron y grabaron el momento. La familia expresó su deseo de que se haga justicia y se aclare la verdad sobre la situación que atraviesan, asegurando que confían en la actuación del sistema judicial.