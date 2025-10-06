Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales

Walter “El Petiso” David se entregó este lunes en los Tribunales Federales de Tucumán, en un operativo calificado como inédito por su magnitud, que movilizó a decenas de policías y generó gran expectativa entre familiares, vecinos y transeúntes. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Las Piedras y Congreso, donde la Policía Federal cortó el tránsito para garantizar la seguridad del detenido y de quienes lo acompañaban.