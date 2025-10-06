Secciones
Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales

Mientras sus familiares lo acompañaban y manifestaban su apoyo, el detenido se entregó bajo un operativo de la Policía Federal.

Hace 2 Hs

Walter “El Petiso” David se entregó este lunes en los Tribunales Federales de Tucumán, en un operativo calificado como inédito por su magnitud, que movilizó a decenas de policías y generó gran expectativa entre familiares, vecinos y transeúntes. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Las Piedras y Congreso, donde la Policía Federal cortó el tránsito para garantizar la seguridad del detenido y de quienes lo acompañaban.

Según relataron los familiares, entre 10 y 15 personas, incluyendo su madre, su pareja y algunos hijos, se hicieron presentes durante la entrega para acompañarlo y manifestar su apoyo.

La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

En diálogo con la prensa, los familiares negaron las acusaciones que vinculan a David con narcotráfico y portación de armas, responsabilizando al Clan Ale por los hechos que se investigan. Además, detallaron las actividades que según ellos desarrolla en su día a día, intentando desligarlo de los delitos que se le imputan.

El despliegue policial incluyó patrullas, chalecos antibalas y personal armado que custodiaba tanto la entrada principal como las puertas laterales del edificio judicial. El operativo generó tensión entre los familiares y vecinos, mientras el tránsito permanecía interrumpido y algunos automovilistas observaban la escena sin poder circular.

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

Finalmente, “El Petiso” David fue trasladado a un vehículo escoltado por la policía, bajo la atenta mirada de sus allegados que aplaudieron y grabaron el momento. La familia expresó su deseo de que se haga justicia y se aclare la verdad sobre la situación que atraviesan, asegurando que confían en la actuación del sistema judicial.

