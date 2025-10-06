El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El gobierno de Tucumán oficializó una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información útil y certera que permita dar con el paradero de David Walter Lobo, conocido como “El Petiso David”, quien se encuentra prófugo de la Justicia.
Las autoridades informaron que cualquier persona que cuente con datos, fotografías o información sobre su localización puede comunicarse a los teléfonos 381-4426204, 381-6061198 o al 911.
“La identidad de quienes colaboren será mantenida en la más absoluta reserva”, aseguraron desde el Ministerio de Seguridad provincial.
“El Petiso David” es buscado luego de un operativo policial ordenado por la Justicia, en el que se allanó una vivienda de su propiedad y se secuestró droga. Desde entonces, permanece prófugo y se intensificaron las tareas investigativas para lograr su captura.