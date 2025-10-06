Secciones
Política

Jaldo, sobre la renuncia de Espert: "La política no puede convivir con el narcotráfico"

En contraposición a lo que sucede en Buenos Aires, el mandatario en uso de licencia remarcó que “en Tucumán le estamos dando lucha frontal al narcomenudeo”.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 1 Hs

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por su presunta vinculación con un empresario investigado por narcotráfico. 

Al respecto, Jaldo dijo: “La política es todo lo contrario al narcotráfico. No puede haber candidatos de los que supuestamente se diga que, directa o indirectamente, están vinculados con el narcotráfico”. 

En contraposición a lo que sucede en Buenos Aires, el mandatario remarcó que “en Tucumán le estamos dando lucha frontal al narcotráfico y al narcomenudeo. En nuestra provincia están cayendo los delincuentes poderosos que en Tucumán habían sido impunes, apellidos que habían sido intocables y a los que nadie se animó. Este Gobierno de la Provincia, de uno en uno, los va llevando a la cárcel de Benjamín Paz, donde la justicia los va condenando”. 

Por último, aseveró que “la política no puede convivir con el narcotráfico y menos a nivel nacional”, y opinó que “un candidato a diputado nacional que supuestamente está vinculado, porque a eso lo tendrá que decir la justicia, está bien que haya hecho un paso al costado y que sea reemplazado”.

Temas Osvaldo JaldoJosé Luis Espert
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo recorrió el Centro de Documentación Rápida en Cebil Redondo

Jaldo recorrió el Centro de Documentación Rápida en Cebil Redondo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
2

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
3

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas
4

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria
5

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
6

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Más Noticias
El abogado de Cristina Kirchner denunció a Javier Milei por presunto abuso de autoridad

El abogado de Cristina Kirchner denunció a Javier Milei por presunto abuso de autoridad

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

La inolvidable huella de Eliseo Cantón

La inolvidable huella de Eliseo Cantón

Encuentro de mujeres: importancia de la detección precoz y la prevención del cáncer de mama

Encuentro de mujeres: importancia de la detección precoz y la prevención del cáncer de mama

Comentarios