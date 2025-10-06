Jaldo, sobre la renuncia de Espert: "La política no puede convivir con el narcotráfico"

En contraposición a lo que sucede en Buenos Aires, el mandatario remarcó que “en Tucumán le estamos dando lucha frontal al narcotráfico y al narcomenudeo. En nuestra provincia están cayendo los delincuentes poderosos que en Tucumán habían sido impunes, apellidos que habían sido intocables y a los que nadie se animó. Este Gobierno de la Provincia, de uno en uno, los va llevando a la cárcel de Benjamín Paz, donde la justicia los va condenando”.