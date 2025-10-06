Secciones
¿Cómo funcionará el comercio en Tucumán durante el feriado del viernes?

El domingo se conmemora el Día de la Diversidad Cultural pero se trasladará al último día de la semana.

ABIERTOS. Los negocios del microcentro tucumano atenderán en sus horarios habituales durante el feriado del viernes. ABIERTOS. Los negocios del microcentro tucumano atenderán en sus horarios habituales durante el feriado del viernes. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

La Cámara de Comercio de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que los locales abrirán normalmente el próximo viernes 10, debido al traslado del feriado del domingo 12, en el que se celebra el Día de la Diversidad Cultural.

Al ser una fecha trasladable, el Gobierno confirmó que el feriado será este viernes, por lo que desde la Cámara de Comercio explicaron que los negocios de la capital tucumana abrirán sus puertas en los horarios habituales: de 9 a 13 y de 17 a 21.

Además, desde la entidad que nuclea a los comerciantes informaron que el pago de horas extras, de corresponder, deberán abonarse según Ley Nº 20.744.⁣

Se viene un fin de semana largo

Con el objetivo de impulsar la actividad turística interna, el Gobierno nacional oficializó hoy el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre) al viernes 10 de octubre. 

La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 139/2025 firmada por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, responde a las nuevas regulaciones que permiten mover los feriados que caen en fin de semana.  

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes recomendó el traslado con el fin de estimular la demanda turística y apoyar a sectores estratégicos de la economía, generando así un fin de semana largo.

