Se viene un día de descanso extra en octubre: ¿feriado o no laborable?

El Gobierno nacional confirmó un fin de semana largo en octubre gracias al traslado del feriado del 12 de octubre, día en que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La medida busca reactivar el turismo, un sector que atraviesa un año complejo, y ofrecer a los argentinos la posibilidad de descansar tres días consecutivos.
¿El viernes 10 de octubre es feriado o día no laborable?
Según la Resolución 139/2025, el asueto del 12 de octubre se traslada al viernes 10 de octubre, estableciéndose como feriado nacional y no como día no laborable. Esto implica que se trata de una jornada de descanso obligatoria en todo el país.
La Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744, artículo 181) establece que los feriados nacionales rigen igual que los domingos. Por lo tanto, si un empleado debe trabajar ese día, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual. A diferencia de los días no laborables, que son optativos y dependen de la decisión del empleador, los feriados deben respetarse.
Beneficio para el turismo y los trabajadores
El traslado del feriado al viernes 10 de octubre permite formar un fin de semana largo de tres días, ideal para viajes a destinos como Cataratas del Iguazú, Patagonia o la Costa Atlántica. Esta medida busca incentivar la actividad turística y el movimiento económico, ofreciendo a los ciudadanos un merecido descanso.
Próximos feriados y días no laborables en 2025
Luego de octubre, los próximos días de descanso oficial en Argentina serán:
Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía.
Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional (traslado del 20 de noviembre).
Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad.