Se viene un día de descanso extra en octubre: ¿feriado o no laborable?

La Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744, artículo 181) establece que los feriados nacionales rigen igual que los domingos. Por lo tanto, si un empleado debe trabajar ese día, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual. A diferencia de los días no laborables, que son optativos y dependen de la decisión del empleador, los feriados deben respetarse.