Secciones
SociedadActualidad

Se viene un día de descanso extra en octubre: ¿feriado o no laborable?

El viernes 10 de octubre se traslada el feriado del 12 de octubre, formando un fin de semana largo en todo el país.

Se viene un día de descanso extra en octubre: ¿feriado o no laborable? Se viene un día de descanso extra en octubre: ¿feriado o no laborable?
Hace 2 Hs

El Gobierno nacional confirmó un fin de semana largo en octubre gracias al traslado del feriado del 12 de octubre, día en que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La medida busca reactivar el turismo, un sector que atraviesa un año complejo, y ofrecer a los argentinos la posibilidad de descansar tres días consecutivos.

¿El viernes 10 de octubre es feriado o día no laborable?

Según la Resolución 139/2025, el asueto del 12 de octubre se traslada al viernes 10 de octubre, estableciéndose como feriado nacional y no como día no laborable. Esto implica que se trata de una jornada de descanso obligatoria en todo el país.

La Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744, artículo 181) establece que los feriados nacionales rigen igual que los domingos. Por lo tanto, si un empleado debe trabajar ese día, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual. A diferencia de los días no laborables, que son optativos y dependen de la decisión del empleador, los feriados deben respetarse.

Beneficio para el turismo y los trabajadores

El traslado del feriado al viernes 10 de octubre permite formar un fin de semana largo de tres días, ideal para viajes a destinos como Cataratas del Iguazú, Patagonia o la Costa Atlántica. Esta medida busca incentivar la actividad turística y el movimiento económico, ofreciendo a los ciudadanos un merecido descanso.

Próximos feriados y días no laborables en 2025

Luego de octubre, los próximos días de descanso oficial en Argentina serán:

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía.

Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional (traslado del 20 de noviembre).

Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué cada 19 de septiembre se homenajea a los preceptores: el origen de la celebración

Por qué cada 19 de septiembre se homenajea a los preceptores: el origen de la celebración

Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón

Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón

Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
3

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Suenan las alarmas por los barrabravas
4

Suenan las alarmas por los barrabravas

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico
5

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo
6

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Más Noticias
Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Comentarios