Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

El Gobierno nacional reglamentó un aspecto hasta ahora no contemplado en la legislación: qué ocurre con los feriados trasladables que caen en sábado o domingo. A partir del Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del ministro del Interior, Guillermo Francos, esos feriados podrán moverse al viernes inmediato anterior o al lunes posterior, según lo disponga la autoridad competente.