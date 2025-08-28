Secciones
Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

El decreto alcanza únicamente a los feriados catalogados como trasladables.

ESCAPADAS. Muchos argentinos aprovechan los feriados para hacer turismo ESCAPADAS. Muchos argentinos aprovechan los feriados para hacer turismo / TUCUMÁN TURISMO
Hace 33 Min

El Gobierno nacional reglamentó un aspecto hasta ahora no contemplado en la legislación: qué ocurre con los feriados trasladables que caen en sábado o domingo. A partir del Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del ministro del Interior, Guillermo Francos, esos feriados podrán moverse al viernes inmediato anterior o al lunes posterior, según lo disponga la autoridad competente.

La medida busca completar un vacío legal en la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales pero no establecía qué hacer cuando estos coincidían con fines de semana. Sin embargo, el decreto no modifica el régimen de los feriados inamovibles, que seguirán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado.

Qué cambia con el nuevo decreto

El decreto alcanza únicamente a los feriados catalogados como trasladables, que desde ahora podrán reprogramarse si coinciden con un sábado o domingo. La autoridad de aplicación será la Jefatura de Gabinete de Ministros, que tendrá la facultad de dictar las disposiciones necesarias para implementar la norma y decidir en qué fecha se trasladará cada feriado dentro de las opciones habilitadas.

Según el texto oficial, “el traslado podrá realizarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior”. El objetivo es favorecer la generación de fines de semana largos y evitar que un feriado trasladable “pierda efecto” por caer en sábado o domingo, lo que según el Ejecutivo contradiría el espíritu de la ley original.

El listado de feriados inamovibles no se modifica y continuará celebrándose en la fecha establecida. Tampoco se suman nuevos feriados: la medida únicamente habilita el corrimiento de los ya existentes en los casos mencionados.

