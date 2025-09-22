Secciones
SociedadActualidad

El Gobierno adelantó un feriado y confirmó un “fin de semana largo de cuatro días”: ¿cuándo será?

El Gobierno de Javier Milei adelantó un feriado de noviembre y confirmó un fin de semana largo de cuatro días, con el objetivo de impulsar el turismo interno. Además, el feriado del 12 de octubre se trasladará al viernes 10, generando otro descanso prolongado en el calendario 2025.

El Gobierno adelantó un feriado y confirmó un “fin de semana largo de cuatro días”: ¿cuándo será? El Gobierno adelantó un feriado y confirmó un “fin de semana largo de cuatro días”: ¿cuándo será?
Hace 1 Hs

El Gobierno de Javier Milei sorprendió a los argentinos con un cambio en el calendario de feriados para 2025, al adelantar una fecha no laborable de noviembre y confirmar un descanso prolongado de cuatro días consecutivos. La medida busca incentivar el turismo interno y ofrecer fines de semana largos más atractivos para los sectores gastronómico y hotelero.

La decisión se oficializó mediante el Decreto 614/2025, que introduce una modificación clave: los feriados que caigan sábado o domingo podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente, algo que la Ley 27.399 no contemplaba hasta ahora. Según fuentes oficiales, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, será la autoridad de aplicación y tendrá la facultad de definir estos traslados.

El fin de semana largo de noviembre: cuatro días de descanso

Gracias a esta modificación, se perfila un importante fin de semana largo para el penúltimo mes del año:

Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.

Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: Fin de semana habitual.

Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 de noviembre.

Este “enroque” permitirá a los argentinos disfrutar de cuatro días de descanso consecutivos, ofreciendo una oportunidad para planificar escapadas y dinamizar el turismo interno.

Octubre también tendrá fin de semana largo

El decreto también habilita un posible fin de semana largo en octubre. El feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cae domingo, por lo que el Gobierno decidió trasladarlo al viernes 10 de octubre, generando un nuevo fin de semana XL para los trabajadores y sus familias.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
1

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
2

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
3

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
4

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central
5

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi
6

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi

Más Noticias
Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Balón de Oro 2025: ¿a qué hora y dónde se podrá ver en Argentina?

Qué es la eliminación de las retenciones y cómo puede impactar en el campo

Qué es la eliminación de las retenciones y cómo puede impactar en el campo

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Comentarios