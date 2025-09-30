Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

El Gobierno de Javier Milei sorprendió a los argentinos con un cambio en el calendario de feriados para 2025, al adelantar una fecha no laborable de noviembre y confirmar un descanso prolongado de cuatro días consecutivos. La medida busca incentivar el turismo interno y ofrecer fines de semana largos más atractivos para los sectores gastronómico y hotelero.
La decisión se oficializó mediante el Decreto 614/2025, que introduce una modificación clave: los feriados que caigan sábado o domingo podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente, algo que la Ley 27.399 no contemplaba hasta ahora. Según fuentes oficiales, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, será la autoridad de aplicación y tendrá la facultad de definir estos traslados.
El fin de semana largo de noviembre: cuatro días de descanso
Gracias a esta modificación, se perfila un importante fin de semana largo para el penúltimo mes del año:
Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.
Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: Fin de semana habitual.
Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 de noviembre.
Este “enroque” permitirá a los argentinos disfrutar de cuatro días de descanso consecutivos, ofreciendo una oportunidad para planificar escapadas y dinamizar el turismo interno.
Octubre también tendrá fin de semana largo
El decreto también habilita un posible fin de semana largo en octubre. El feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cae domingo, por lo que el Gobierno decidió trasladarlo al viernes 10 de octubre, generando un nuevo fin de semana XL para los trabajadores y sus familias.