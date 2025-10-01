Se reunieron Cristina Kirchner y Axel Kicillof: "Hay que sumar fuerzas para la elección de octubre"

La última vez que ambos dirigentes se habían visto fue el 10 de junio en la sede del PJ, antes de la detención de la ex mandataria. Aquella jornada, marcada por la expectativa ante el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad, terminó con reproches y cánticos de la militancia cristinista contra el gobernador, a quien le recordaron que el liderazgo seguía en manos de Cristina.