José Luis Espert admitió haber viajado 17 veces en el avión de Federico “Fred” Machado

Además, admitió haber visitado en más de una oportunidad la casa del empresario detenido: “Teníamos una relación no de amistad, pero razonable”, dijo, y aclaró que ese vínculo fue previo a las imputaciones de Machado en 2021. “No lo definiría como amistoso de ninguna manera. Si me hablás antes de que se supiera que era narco, era una relación razonable; después de narco, para mí es cárcel o bala”, sentenció.