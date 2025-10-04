Milei llegó a Santa Fe para respaldar a sus candidatos en medio de la controversia por Espert

En medio de la controversia en torno a José Luis Espert, el presidente Javier Milei llegó a Santa Fe y luego se trasladará a Entre Ríos para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza en las próximas elecciones del 26 de octubre.
El Presidente visitará primero la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro y luego se reunirá con el gobernador Rogelio Frigerio, cuyo espacio político conforma un frente electoral con LLA en la provincia.
Milei sostendrá una reunión privada con Frigerio en un hotel. Se espera que esta reunión fortalezca los lazos con los gobernadores, siguiendo las recomendaciones de Estados Unidos tras el respaldo financiero del Tesoro.
Una caminata y un acto
Posteriormente, Milei se trasladará a Santa Fe y regresará a Paraná para un encuentro con militantes y simpatizantes libertarios en la costanera. El evento incluirá una caminata y un acto, buscando replicar el acercamiento a la gente que caracterizó la campaña de 2023.
En Entre Ríos, LLA formó una alianza con Juntos por Entre Ríos, el espacio de Frigerio. Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida encabezan la lista al Senado, mientras que Andrés Laumann lidera la lista de Diputados, seguido por Alicia Fregonese y Darío Schneider de Juntos por Entre Ríos. Entre Ríos renovará tres bancas en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados, con 1.053.652 votantes habilitados.
En Santa Fe, no hubo acuerdo electoral entre LLA y el gobernador Pullaro, quien se realineó con Provincias Unidas. LLA presentará candidatos propios, encabezados por Agustín Pellegrini. Gisela Scaglia lidera la lista de Pullaro, mientras que Caren Tepp encabeza la oferta peronista.