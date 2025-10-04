Milei llegó a Santa Fe para respaldar a sus candidatos en medio de la controversia por Espert

En Entre Ríos, LLA formó una alianza con Juntos por Entre Ríos, el espacio de Frigerio. Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida encabezan la lista al Senado, mientras que Andrés Laumann lidera la lista de Diputados, seguido por Alicia Fregonese y Darío Schneider de Juntos por Entre Ríos. Entre Ríos renovará tres bancas en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados, con 1.053.652 votantes habilitados.