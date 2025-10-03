Secciones
Tras reunirse con Milei, Espert ratificó su candidatura a diputado: “No me bajo nada”

El economista negó esa posibilidad con un mensaje en redes sociales que fue luego compartido por Javier Milei.

POSTEO DE X. Espert recibió el apoyo del presidente Milei. POSTEO DE X. Espert recibió el apoyo del presidente Milei. TN.COM.AR
03 Octubre 2025

En medio de presiones para que baje su candidatura a diputado nacional, José Luis Espert negó esa posibilidad y ratificó que competirá en las elecciones del 26 de octubre: “No me bajo nada“, remarcó.

El presidente Javier Milei está reunido en la Quinta de Olivos con Espert. El mandatario y el legislador evalúan los pasos a seguir, en medio de las repercusiones por la presunta relación del economista con Fred Machado, un empresario argentino detenido por sus vínculos con el narcotráfico.

El economista respondió una publicación en Twitter del periodista Eduardo Feinmann que había anticipado que Espert podría bajarse de la contienda electoral.

“Todo conduce a la renuncia de José Luis Espert”, había escrito Feinmann. A lo que Espert replicó: “Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!”. El Presidente respaldó la decisión compartiendo la publicación de Espert, desmintiendo así las versiones que incluso circularon en los pasillos de la Casa Rosada.

Tras reunirse con Milei, Espert ratificó su candidatura a diputado: “No me bajo nada”

Desde finales de septiembre, Espert quedó envuelto en una polémica grave luego de una denuncia presentada por Juan Grabois. Acusaciones por presunto financiamiento ligado al narcotráfico, vuelos compartidos con Fred Machado y cuestionamientos sobre su patrimonio pusieron bajo la lupa su figura. En solo una semana la causa escaló, sumó testimonios y desencadenó fuertes reacciones políticas.

Denuncia

El 29 de septiembre, Grabois presentó ante la Justicia Federal una denuncia en la que argumentó que el economista habría recibido US$ 200.000 del empresario Fred Machado -detenido en causas de narcotráfico- y que esos fondos podrían haber sido usados para la campaña electoral de 2019 o incorporados a su patrimonio personal.

Axel Kicillof sostuvo que José Luis Espert "tiene que dar explicaciones verosímiles"

Axel Kicillof sostuvo que José Luis Espert tiene que dar explicaciones verosímiles

La presentación también reclama que se investigue la evolución patrimonial entre 2019 y 2024, ya que Espert declaró un salto muy importante en sus bienes. La causa quedó radicada inicialmente en el juzgado federal de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, quien decretó el secreto de sumario.

Adorni admitió que Espert tendrá que dar más explicaciones: “Estamos obligados a ser transparentes”

Adorni admitió que Espert tendrá que dar más explicaciones: “Estamos obligados a ser transparentes”

A su vez, el bloque del kirchnerismo en Diputados -con apoyo de buena parte del arco opositor- impulsa un proyecto para expulsarlo por “inhabilidad moral”, apelando al artículo 66 de la Constitución Nacional. En la sesión de este miércoles, buscarán apartarlo de la presidencia de Presupuesto y Hacienda, una comisión clave de la Cámara Baja.

