El biógrafo de Javier Milei explotó contra Espert y le pidió que renuncie a su candidatura: "Un gesto patriótico"

"Si Espert se conserva en la lista, la victoria ya la tienen", dijo Márquez sobre el balance de fuerzas con el peronismo. "Va a ser una victoria escandalosa. Si cambiamos las reglas de juego, rápidamente podemos dar vuelta el partido. Si seguimos participando del error, lo único que vamos a hacer es que esa victoria sea sonora, desesperante, aplastante y el proyecto político naufrague", agregó durante un vivo con seguidores libertarios.