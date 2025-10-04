Secciones
Política

El biógrafo de Javier Milei explotó contra Espert y le pidió que renuncie a su candidatura: "Un gesto patriótico"

“Si sigue, la victoria del peronismo será aplastante y el proyecto naufraga”, aseguró Nicolás Márquez.

José Luis Espert José Luis Espert CAPTURA DE VIDEO
Hace 2 Hs

El biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, explotó contra José Luis Espert por el escándalo que se desató por los vínculos con el empresario "Fred" Machado, detenido en Estados Unidos por narcotráfico, y le reclamó que renuncie a la candidatura. Advirtió que, de no hacerlo, la victoria del peronismo será "aplastante".

"Si Espert se conserva en la lista, la victoria ya la tienen", dijo Márquez sobre el balance de fuerzas con el peronismo. "Va a ser una victoria escandalosa. Si cambiamos las reglas de juego, rápidamente podemos dar vuelta el partido. Si seguimos participando del error, lo único que vamos a hacer es que esa victoria sea sonora, desesperante, aplastante y el proyecto político naufrague", agregó durante un vivo con seguidores libertarios.

Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de la Comisión de Presupuesto

Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de la Comisión de Presupuesto

Para el escritor libertario, que supo ser muy cercano al presidente, Espert "es un muerto político, no lo va a votar ni el fiscal de mesa".

En el mismo sentido, Márquez repitió el reclamo: "Esto lo convierte en un político muerto. No podemos recuperar 13 puntos con un político muerto, renunciá. Si te querés aferrar a los fueros, los fueros te los sacan en dos minutos igual".

El biógrafo de Milei le pidión un gesto "patriótico" a Espert

Además, sostuvo que Espert debería tener "un gesto patriótico, heroico" y dejar el ego de lado. "Desaparecé de la escena. Hacé lo que tengas que hacer, vos sabrás, políticamente estás terminado, pero una cosa es que vos estés terminado y otra cosa es que termines políticamente con el proyecto de gobierno que empezó en 2023, eso sería traición a la patria", enfatizó.

Al insistir con sus críticas, Márquez afirmó: "Falta que se deje de joder de aferrarse y se diluya y se vaya. Eso le estamos pidiendo desde este modestísimo lugar".

Temas TucumánBuenos AiresJosé Luis EspertJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei llegó a Santa Fe para respaldar a sus candidatos en medio de la controversia por Espert

Milei llegó a Santa Fe para respaldar a sus candidatos en medio de la controversia por Espert

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Milei defendió su política económica y cruzó a la oposición: “Lo otro ya lo probamos y falló”

Milei defendió su política económica y cruzó a la oposición: “Lo otro ya lo probamos y falló”

Mansilla negó que la Legislatura de Tucumán financie un encuentro de infancias trans

Mansilla negó que la Legislatura de Tucumán financie un encuentro de infancias trans

Lo más popular
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
1

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
2

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
3

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
4

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
5

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura
6

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

Más Noticias
Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de la Comisión de Presupuesto

Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de la Comisión de Presupuesto

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

La Justicia investiga el vínculo entre Espert y Machado

La Justicia investiga el vínculo entre Espert y Machado

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

“San Martín tucumano” y Alberdi al Congreso

“San Martín tucumano” y Alberdi al Congreso

Comentarios