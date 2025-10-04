El biógrafo de Javier Milei explotó contra Espert y le pidió que renuncie a su candidatura: "Un gesto patriótico"

El biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, explotó contra José Luis Espert por el escándalo que se desató por los vínculos con el empresario "Fred" Machado, detenido en Estados Unidos por narcotráfico, y le reclamó que renuncie a la candidatura. Advirtió que, de no hacerlo, la victoria del peronismo será "aplastante".
"Si Espert se conserva en la lista, la victoria ya la tienen", dijo Márquez sobre el balance de fuerzas con el peronismo. "Va a ser una victoria escandalosa. Si cambiamos las reglas de juego, rápidamente podemos dar vuelta el partido. Si seguimos participando del error, lo único que vamos a hacer es que esa victoria sea sonora, desesperante, aplastante y el proyecto político naufrague", agregó durante un vivo con seguidores libertarios.
Para el escritor libertario, que supo ser muy cercano al presidente, Espert "es un muerto político, no lo va a votar ni el fiscal de mesa".
En el mismo sentido, Márquez repitió el reclamo: "Esto lo convierte en un político muerto. No podemos recuperar 13 puntos con un político muerto, renunciá. Si te querés aferrar a los fueros, los fueros te los sacan en dos minutos igual".
El biógrafo de Milei le pidión un gesto "patriótico" a Espert
Además, sostuvo que Espert debería tener "un gesto patriótico, heroico" y dejar el ego de lado. "Desaparecé de la escena. Hacé lo que tengas que hacer, vos sabrás, políticamente estás terminado, pero una cosa es que vos estés terminado y otra cosa es que termines políticamente con el proyecto de gobierno que empezó en 2023, eso sería traición a la patria", enfatizó.
Al insistir con sus críticas, Márquez afirmó: "Falta que se deje de joder de aferrarse y se diluya y se vaya. Eso le estamos pidiendo desde este modestísimo lugar".