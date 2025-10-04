Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Los dirigentes peronistas Gerónimo Vargas Aignasse y Raúl Ferrazzano cuestionaron públicamente a Federico Pelli, candidato a diputado nacional por Tucumán de La Libertad Avanza (LLA), por el escándalo que envuelve a José Luis Espert.
A través de la red social X (ex Twitter), Vargas Aignasse lanzó una serie de mensajes dirigidos directamente a Pelli. “¿Qué dirá Federico Pelli, el liberal de Milei aquí en Tucumán?”, se preguntó. Y agregó: “¿De dónde salieron los recursos de campaña de Espert? Y a propósito él fue asesor en Legislatura. Cobró del Estado. Ellos que se llenan la boca hablando en contra de la casta”.
Luego, el dirigente fue más allá y apuntó: “¿Qué opinará de los aportes de un narcotraficante al primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, donde votan el 40% de los argentinos? ¿De qué lado estás Federico Pelli?”.
“Como primer candidato a diputado en Tucumán, deberías pedir que renuncie. Eso sería ser consecuente con los que venís hablando. Si no son la misma cosa. El silencio otorga y en este caso banca un corrupto financiado por un narcotraficante”. “Liberales, libertarios ¿distintos? O ¿más de lo mismo?”, finalizó.
Por su parte, Ferrazzano se sumó a las críticas y también apuntó contra Pelli. “Mientras usted hace críticas vacías en las redes con slogans y libretos armados sin propuestas concretas, cuéntele a los tucumanos ¿Qué opina de los recursos de campaña de su candidato Espert y cómo financia Ud. la suya? Esperamos atentamente”, publicó.
