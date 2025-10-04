Secciones
Política

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

El Presidente llegó a la capital santafesina en la mañana y se dirigió a un hotel céntrico, donde saludó a simpatizantes.

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei visitó este sábado la ciudad de Santa Fe para respaldar a los candidatos a diputados de La Libertad Avanza (LLA). La jornada estuvo marcada por incidentes entre militantes y varias detenciones y se canceló la caminata por las calles de la ciudad.

Milei llegó a la capital santafesina en la mañana y se dirigió a un hotel céntrico, donde saludó a simpatizantes. En las inmediaciones del lugar, se produjeron enfrentamientos entre adherentes de LLA y manifestantes de partidos de izquierda, quienes protestaban contra la presencia del mandatario. Las autoridades reportaron varias detenciones como resultado de estos incidentes.

Originalmente, se había planeado que Milei recorriera un tramo de la peatonal San Martín junto a los candidatos a diputados nacionales de LLA, encabezados por Agustín Pellegrini. Los manifestantes arrojaron huevazos a la comitiva libertaria.

En ese choque desarmaron un gazebo que habían armado de La Libertad Avanza al grito de “Milei, basura, vos sos la dictadura”. Entre los grupos que repudiaban la presencia del Presidente había también banderas del PJ. De acuerdo a la información oficial, hubo al menos tres personas detenidas por los incidentes.

Más tarde, Milei tiene previsto trasladarse a Paraná, Entre Ríos, donde tenía previsto reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien LLA conformó un frente electoral. Se esperaba una convocatoria a militantes y simpatizantes libertarios en la costanera de Paraná, en la intersección de Laurencena y Acuerdo de San Nicolás.

Según fuentes de la organización, el objetivo de la visita es mostrar al Presidente cercano a la gente, retomando el estilo de campaña de 2023.

En tanto que en Entre Ríos, LLA y Juntos por Entre Ríos (JxER), el espacio liderado por el gobernador Frigerio, formaron una alianza electoral. LLA encabeza la lista de candidatos al Senado con Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, mientras que JxER ocupa el segundo y tercer lugar en la lista de Diputados con Alicia Fregonese y Darío Schneider.

En las próximas elecciones, Entre Ríos renovará sus tres bancas en el Senado y cinco de sus nueve bancas en la Cámara de Diputados. La provincia cuenta con 1.053.652 electores habilitados para votar.

Temas Elecciones 2025 Santa FeJosé Luis EspertJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei y las elecciones: pese a los enemigos de adentro, ¿quién dijo que todo está perdido?

Milei y las elecciones: pese a los enemigos de adentro, ¿quién dijo que todo está perdido?

Milei llegó a Santa Fe para respaldar a sus candidatos en medio de la controversia por Espert

Milei llegó a Santa Fe para respaldar a sus candidatos en medio de la controversia por Espert

El biógrafo de Javier Milei explotó contra Espert y le pidió que renuncie a su candidatura: Un gesto patriótico

El biógrafo de Javier Milei explotó contra Espert y le pidió que renuncie a su candidatura: "Un gesto patriótico"

Lo más popular
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
1

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
2

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
3

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
4

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
5

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura
6

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

Más Noticias
Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de la Comisión de Presupuesto

Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de la Comisión de Presupuesto

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

La Justicia investiga el vínculo entre Espert y Machado

La Justicia investiga el vínculo entre Espert y Machado

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

“San Martín tucumano” y Alberdi al Congreso

“San Martín tucumano” y Alberdi al Congreso

Comentarios