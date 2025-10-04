Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

El presidente Javier Milei visitó este sábado la ciudad de Santa Fe para respaldar a los candidatos a diputados de La Libertad Avanza (LLA). La jornada estuvo marcada por incidentes entre militantes y varias detenciones y se canceló la caminata por las calles de la ciudad.
Milei llegó a la capital santafesina en la mañana y se dirigió a un hotel céntrico, donde saludó a simpatizantes. En las inmediaciones del lugar, se produjeron enfrentamientos entre adherentes de LLA y manifestantes de partidos de izquierda, quienes protestaban contra la presencia del mandatario. Las autoridades reportaron varias detenciones como resultado de estos incidentes.
Originalmente, se había planeado que Milei recorriera un tramo de la peatonal San Martín junto a los candidatos a diputados nacionales de LLA, encabezados por Agustín Pellegrini. Los manifestantes arrojaron huevazos a la comitiva libertaria.
En ese choque desarmaron un gazebo que habían armado de La Libertad Avanza al grito de “Milei, basura, vos sos la dictadura”. Entre los grupos que repudiaban la presencia del Presidente había también banderas del PJ. De acuerdo a la información oficial, hubo al menos tres personas detenidas por los incidentes.
Más tarde, Milei tiene previsto trasladarse a Paraná, Entre Ríos, donde tenía previsto reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien LLA conformó un frente electoral. Se esperaba una convocatoria a militantes y simpatizantes libertarios en la costanera de Paraná, en la intersección de Laurencena y Acuerdo de San Nicolás.
Según fuentes de la organización, el objetivo de la visita es mostrar al Presidente cercano a la gente, retomando el estilo de campaña de 2023.
En tanto que en Entre Ríos, LLA y Juntos por Entre Ríos (JxER), el espacio liderado por el gobernador Frigerio, formaron una alianza electoral. LLA encabeza la lista de candidatos al Senado con Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, mientras que JxER ocupa el segundo y tercer lugar en la lista de Diputados con Alicia Fregonese y Darío Schneider.
En las próximas elecciones, Entre Ríos renovará sus tres bancas en el Senado y cinco de sus nueve bancas en la Cámara de Diputados. La provincia cuenta con 1.053.652 electores habilitados para votar.