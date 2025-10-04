Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Milei llegó a la capital santafesina en la mañana y se dirigió a un hotel céntrico, donde saludó a simpatizantes. En las inmediaciones del lugar, se produjeron enfrentamientos entre adherentes de LLA y manifestantes de partidos de izquierda, quienes protestaban contra la presencia del mandatario. Las autoridades reportaron varias detenciones como resultado de estos incidentes.