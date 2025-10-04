Milei y las elecciones: pese a los enemigos de adentro, ¿quién dijo que todo está perdido?

La regla de oro de la imagen, especialmente en una crisis explosiva e integral como la actual donde se mezcla la política, la economía y la decencia, es que la coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y la imagen que se proyecta tiene que estar alineada y esto es algo vital para generar credibilidad. A estas alturas, la recuperación no es imposible, pero de ahora en más el Gobierno debería estar dispuesto a dotar a las acciones que emprenda de mayor transparencia y autenticidad, con una clara reorientación del mensaje, algo que tendría que hacer a través de una estrategia integral que aborde tanto los errores pasados como los cimientos de una etapa futura. “Difícil que el chancho silbe”, diría un paisano.