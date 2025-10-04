Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de la Comisión de Presupuesto

El Gobierno de Javier Milei sufrió esta semana una dura derrota en el Senado a raíz del rechazo a los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de fondos para el Garrahan. Ahora, la oposición en la Cámara de Diputados convocó a una mega sesión para el miércoles 8 de octubre a las 12, con una agenda que promete impacto político y parlamentario.