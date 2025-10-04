Secciones
Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de la Comisión de Presupuesto

Entre los temas también figura la reforma del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia, que busca limitar drásticamente el margen de acción del Ejecutivo.

José Luis Espert José Luis Espert
Hace 1 Hs

El Gobierno de Javier Milei sufrió esta semana una dura derrota en el Senado a raíz del rechazo a los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de fondos para el Garrahan. Ahora, la oposición en la Cámara de Diputados convocó a una mega sesión para el miércoles 8 de octubre a las 12, con una agenda que promete impacto político y parlamentario.

Entre los temas principales figura la reforma del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que busca limitar drásticamente el margen de acción del Ejecutivo. 

La Justicia investiga el vínculo entre Espert y Machado

El proyecto, ya aprobado en el Senado, establece un plazo de 90 días corridos para que el Congreso dictamine sobre cada decreto. Si no lo hace, el DNU queda automáticamente sin efecto.

Además, sólo se mantendrán vigentes aquellos que sean ratificados explícitamente por ambas Cámaras. De sancionarse, el Gobierno necesitará mayorías parlamentarias para avanzar con su plan de gestión, una condición que, con la actual minoría libertaria, resultaría casi insalvable.

Buscará desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto

Otro punto candente será la propuesta para remover al diputado José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, bajo la acusación de haber mantenido paralizada la comisión durante meses y por sus vínculos con el empresario "Fred" Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

El temario también incluye la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en torno a la ley de emergencia en discapacidad. La oposición reclama que el funcionario explique por qué la norma fue promulgada pero quedó suspendida en su implementación.

Temas TucumánBuenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónCongreso NacionalJosé Luis EspertJavier MileiMartín Menem
