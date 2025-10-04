Secciones
El ejército de Israel detuvo los ataques en Gaza y avanza con la primera fase del plan de paz

La decisión llega después de que Hamas anunciara que aceptaba partes del acuerdo, aunque aclaró que otros puntos aún deben ser negociado.

Hace 1 Hs

El ejército de Israel afirmó este sábado que avanzará en los preparativos para la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destinado a poner fin a la guerra en Gaza. La decisión llega después de que Hamas anunciara que aceptaba partes del acuerdo, aunque aclaró que otros puntos aún deben ser negociados.

Según un comunicado, las fuerzas israelíes recibieron instrucciones de las autoridades para “avanzar en la preparación” para implementar el plan.

Un funcionario, que pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar públicamente, indicó que Israel adoptó una posición “únicamente defensiva” en Gaza y que no lanzará nuevos ataques. Sin embargo, aclaró que por el momento las tropas no se han retirado de la Franja.

La ciudad de Gaza continúa sitiada, y las tropas israelíes mantienen sus posiciones sin realizar retiros significativos. Hasta la madrugada, la Fuerza Aérea seguía ejecutando bombardeos, pero en las últimas horas la directiva de los líderes políticos cambió: ahora se ordena defenderse y atacar solo en caso de identificar una amenaza directa.

En busca del fin de la guerra

El giro estratégico se produjo pocas horas después de que Trump ordenara a Israel detener los bombardeos sobre el enclave palestino, luego de que Hamas aceptara algunos de los puntos de su propuesta de paz. El mandatario estadounidense celebró el gesto del grupo insurgente al afirmar: “Creo que están listos para una paz duradera”.

El plan de Trump, presentado a comienzos de esta semana, cuenta con un amplio respaldo internacional y con el apoyo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien lo considera una oportunidad para alcanzar una solución definitiva al conflicto.

