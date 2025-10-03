Ultimátum de Trump: Hamas aceptó liberar rehenes y dijo estar dispuesto a negociar un plan de paz

En su mensaje público y en posteos en su cuenta de Truth Social, Trump subrayó la contundencia de su advertencia: exigió la entrega de todos los rehenes -“incluyendo los cuerpos de los muertos”- y lanzó amenazas directas sobre los integrantes de Hamas, afirmando que muchos habían sido ya eliminados y que el resto “serán perseguidos y asesinados” si no se logra el fin de la guerra mediante la aceptación del plan. A la par, instó a “todos los palestinos inocentes” a evacuar zonas que, según él, se convertirían en “áreas de potencial muerte futura”.