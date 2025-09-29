Isreal aceptó el plan de paz de Trump para Gaza, pero Hamas aún no respondió

El plan contempla la creación de una junta de gobierno temporal para Gaza, presidida por el propio Trump e integrada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair. Según el mandatario, el alto el fuego será inmediato una vez que todas las partes lo acepten y se exigirá la liberación de todos los rehenes en un plazo máximo de 72 horas desde que Israel dé su aprobación definitiva.