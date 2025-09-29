Secciones
Mundo

Isreal aceptó el plan de paz de Trump para Gaza, pero Hamas aún no respondió

El presidente estadounidense presentó en Washington una propuesta de 20 puntos para poner fin a la guerra y establecer un marco de gobernanza en Gaza. Netanyahu dio su visto bueno.

Isreal aceptó el plan de paz de Trump para Gaza, pero Hamas aún no respondió REUTERS
Hace 2 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presentaron este lunes en Washington un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y establecer un esquema de gobernanza posterior al conflicto en el enclave palestino.

Durante una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, Trump anunció que Tel Aviv ya dio luz verde a la iniciativa, aunque advirtió que todavía Hamas no respondió a la propuesta.

El plan contempla la creación de una junta de gobierno temporal para Gaza, presidida por el propio Trump e integrada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair. Según el mandatario, el alto el fuego será inmediato una vez que todas las partes lo acepten y se exigirá la liberación de todos los rehenes en un plazo máximo de 72 horas desde que Israel dé su aprobación definitiva.

Trump aseguró que Estados Unidos ofrecerá a Israel “pleno respaldo” para usar todos los medios a su alcance en caso de que Hamas rechace la iniciativa. “Creo que estamos más que muy cerca. Aún no hemos terminado, todavía tenemos que conseguir el compromiso de Hamas”, expresó el presidente republicano.

Netanyahu, por su parte, respaldó la propuesta pero fue contundente en su advertencia: “Si Hamas no acepta la propuesta o actúa en contra de sus términos tras una eventual aceptación, Israel procederá unilateralmente. Esto se puede resolver por las buenas o por las malas, pero se resolverá”.

En paralelo, Trump instó a la población palestina a asumir un papel activo en la construcción de su futuro: “Pido a los palestinos que tomen las riendas de su destino”, afirmó.

Disculpas a Catar

En medio de la presentación del plan de paz, Netanyahu ofreció una disculpa formal al primer ministro de Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, por un reciente ataque militar israelí en el emirato contra objetivos de Hamas, que provocó la muerte de un militar catarí.

El episodio había generado condenas de varios líderes árabes e incluso una inusual crítica pública de la administración estadounidense a Israel. Según la Casa Blanca, la disculpa se transmitió en una llamada telefónica mantenida por Netanyahu mientras se encontraba en Washington con Trump.

Trump describió la conversación como un diálogo “de corazón a corazón”, mientras que un comunicado oficial indicó que el premier israelí expresó su profundo pesar por la muerte del militar catarí y aseguró que Israel no repetirá ataques de ese tipo en el futuro.

Un escenario frágil

Estas gestiones diplomáticas ocurren en un contexto en el que Israel enfrenta un creciente aislamiento internacional, tensiones dentro de la propia coalición gubernamental de Netanyahu y señales de impaciencia en la Casa Blanca por la continuidad de la guerra.

Consultado sobre las perspectivas de un acuerdo, Trump se mostró optimista: “Estoy muy confiado”, afirmó al cerrar la conferencia, convencido de que el plan podría convertirse en la base para terminar con la escalada militar en Gaza.

Temas IsraelFranja de GazaBenjamin NetanyahuDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza, afirmó Donald Trump

"Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza", afirmó Donald Trump

En la previa de su encuento con Netanyahu, Donald Trump aseguró que hay una oportunidad real para terminar la guerra en Gaza

En la previa de su encuento con Netanyahu, Donald Trump aseguró que hay una "oportunidad real" para terminar la guerra en Gaza

Conflicto en Medio Oriente: qué significa reconocer al Estado palestino

Conflicto en Medio Oriente: qué significa reconocer al Estado palestino

Donald Trump insinuó un avance en las negociaciones por la paz en Medio Oriente

Donald Trump insinuó un avance en las negociaciones por la paz en Medio Oriente

Lo más popular
Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo
1

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
2

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
4

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
5

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra
6

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Más Noticias
Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Día del Empleado de Comercio: ¿qué abre y qué permanece cerrado hoy?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué abre y qué permanece cerrado hoy?

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Comentarios