Trump pide a Israel que deje de bombardear Gaza

“Lugares de la muerte”

Una fuente palestina cercana a la cúpula de Hamas ya había dicho a la AFP el miércoles que el grupo quería “enmendar alguna de las cláusulas como el desarme y la expulsión de los dirigentes de Hamas”. Otra fuente con conocimiento de las negociaciones explicó a la AFP que había una división importante en el seno de Hamas con respecto al plan de Trump, por lo que había puntos para discutir.