Revés para el Gobierno: el Senado rechazó los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de fondos para el Garrahan

Un nuevo revés parlamentario sufrió este jueves el Gobierno nacional. Este jueves, el Senado rechazó los vetos del presidente Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica y financiamiento universitario.
Los vetos fueron debatidos de forma conjunta, pero la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones -Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala-. En tanto, la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones del PRO, más la radical Carolina Losada.
El proyecto de financiamiento universitario establece la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, con retroactividad a 2024 y ajuste bimestral.
También prevé un aumento salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y subas mensuales ligadas al IPC, además de recomponer becas y ordenar auditorías de la AGN. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal rondaría los $1,9 billones en 2025, equivalente al 0,23% del PBI.
En tanto, la ley de emergencia pediátrica apunta a recomponer los salarios de todo el personal del área de salud infantil, elimina el Impuesto a las Ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos esenciales y garantiza el financiamiento con fondos de contingencia y reservas. También refuerza el sistema de residencias médicas, una demanda central del sector.