Revés para el Gobierno: el Senado rechazó los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de fondos para el Garrahan

En tanto, la ley de emergencia pediátrica apunta a recomponer los salarios de todo el personal del área de salud infantil, elimina el Impuesto a las Ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos esenciales y garantiza el financiamiento con fondos de contingencia y reservas. También refuerza el sistema de residencias médicas, una demanda central del sector.