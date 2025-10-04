La Justicia investiga el vínculo entre Espert y Machado

El Gobierno nacional busca resistir a la polémica que vincula al diputado José Luis Espert con Fred Machado, señalado como presunto narcotraficante. La Justicia electoral avanza en la investigación sobre los fondos transferidos al libertario durante la campaña de 2019 y cita a testigos. En paralelo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al caso y planteó que “las aclaraciones fueron dadas”, aunque aseguró que “es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando”.
La causa tomó fuerza luego de que Espert publicara un video reconociendo que recibió una transferencia de Machado por U$S 200.000 a una cuenta personal en Estados Unidos declarada en Argentina, alegando que se trató de un pago por consultoría privada para una empresa minera de la región tras la campaña presidencial de 2019. El diputado evalúa los pasos a seguir y aún sostiene su candidatura al frente de la lista de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires.
En el marco de la investigación por dichos movimientos financieros, el lunes que viene están citados a declarar Lucía Montenegro, legisladora porteña de LLA; y su padre, Antonio Montenegro, ambos responsables financieros del partido Unite con el que Espert se postuló a la presidencia hace seis años. Aquel espacio fue sancionado por no poder justificar los fondos de campaña y se le prohibió recibir aportes públicos. Así fue como se activó un proceso administrativo, de tipo acusatorio, que lleva adelante el proceso.
Además, hay otra causa donde se investiga el uso de distintos aviones durante la campaña. “A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro ‘La sociedad cómplice’ en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente”, dijo Espert en su descargo público.
Sin embargo, en las últimas horas la Justicia confirmó que durante la campaña electoral de 2019, el diputado y candidato viajó al menos 36 veces en aviones de empresas ligadas a Machado, con quien compartió cinco de esos vuelos en abril de ese año.
La causa que investiga estos vuelos, que podría contener la nueva denuncia que hizo Juan Grabois contra Espert, se inició en 2021 por una presentación de Adrián Marcelo Bastianes, por “asociación ilícita”. Aquella demanda aludió a los supuestos delitos de “encubrimiento, lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación ilícita”.
En medio de todo el escándalo, el foco está puesto en la reacción del Gobierno de cara a las elecciones del 26 de octubre, ya que Espert lidera la lista libertaria en Buenos Aires. Aunque un dato relevante es el aportado por la Justicia electoral: aunque el actual diputado decida bajarse de la postulación, su foto en las boletas impresas es inamovible. “No hay tiempo para otra licitación, otra impresión y reemplazo de boletas”, dijeron fuentes judiciales al diario “La Nación”.
La voz oficial
El vocero presidencial brindó una conferencia de prensa en la que remarcó que las aclaraciones ya fueron dadas y que cualquier ampliación corresponde al diputado. “Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis, y por supuesto, está obligado a darlas porque es un funcionario y porque nosotros estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”, planteó Adorni.
Anteriormente, y luego de las declaraciones de Espert, el presidente Javier Milei escribió en X: “el profe José Luis Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y, como todo ladrón, creen a otros de su misma condición. Fin”.