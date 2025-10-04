La Justicia investiga el vínculo entre Espert y Machado

En medio de todo el escándalo, el foco está puesto en la reacción del Gobierno de cara a las elecciones del 26 de octubre, ya que Espert lidera la lista libertaria en Buenos Aires. Aunque un dato relevante es el aportado por la Justicia electoral: aunque el actual diputado decida bajarse de la postulación, su foto en las boletas impresas es inamovible. “No hay tiempo para otra licitación, otra impresión y reemplazo de boletas”, dijeron fuentes judiciales al diario “La Nación”.