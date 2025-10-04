Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
La administración Milei había retomado la iniciativa a partir del fuerte apoyo de EEUU y de la recuperación de los mercados bursátiles y cambiario. Pero la denuncia contra un aliado clave como Espert volvió a golpear una de las banderas del gobierno libertario: el de la lucha contra la corrupción. Además, el dólar comenzó a subir nuevamente y el Congreso volvió a asestar duros golpeas a la administración nacional. Mauricio Macri reapareció en la escena pública con una reunión con el jefe de Estado. En Tucumán la campaña se desarrolla con pirotecnia verbal, pero con tranquilidad de cara a los comicios del 26 de octubre.
