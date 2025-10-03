Secciones
Sin sobresaltos: el dólar oficial se mantuvo estable este viernes, pero en la semana subió $100

En el mercado informal, el "blue" descendió $15 y cerró a $1.435, uno de los valores más bajos de toda la plaza cambiaria.

Sin sobresaltos: el dólar oficial se mantuvo estable este viernes, pero en la semana subió $100
Hace 15 Min

Por segunda rueda consecutiva, el dólar oficial cerró sin variaciones en el Banco Nación (BNA), cotizando a $1.450 para la venta y $1.400 para la compra, mientras que el promedio del mercado se ubicó en $1454,15, según el relevamiento diario del Banco Central (BCRA).

En el segmento mayorista, la divisa se mantuvo en $1.424,76. Analistas detectaron que el Tesoro intervino cada vez que la cotización alcanzó los $1.425, lo que permitió sostener el valor dentro de la banda cambiaria. El techo de esa banda se sitúa en $1.482,19, nivel en el que el Central está obligado a vender reservas para sostener el esquema.

Por su parte, los tipos de cambio financieros registraron retrocesos, lo que redujo la brecha generada tras el regreso de las restricciones cruzadas. El dólar MEP se ubicó en $1484,17, con una baja de $15,83 respecto del cierre anterior.

El Contado con Liquidación (CCL), utilizado por empresas para girar divisas al exterior, retrocedió $15,26 en la jornada y se posicionó en $1.533,15, lo que marcó una brecha cambiaria de 7,5% frente al tipo de cambio mayorista.

En el mercado informal, el dólar "blue" descendió $15 y cerró a $1.435, uno de los valores más bajos de toda la plaza cambiaria.

Negociación con EEUU: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

En medio de la tensión financiera y la volatilidad cambiaria, la Argentina avanza en una negociación clave: un swap de monedas con Estados Unidos, por un monto de U$S20.000 millones, según confirmó el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. La medida busca reforzar las reservas del Banco Central (BCRA) y dar un mensaje de estabilidad a los mercados, en momentos en que la presión sobre el dólar se intensifica.

Un swap de monedas es un acuerdo entre dos países que permite intercambiar divisas. En la práctica, funciona como un préstamo en especie: cada banco central entrega su moneda y recibe la del otro.

En este caso, la Argentina recibiría dólares del Tesoro estadounidense, a cambio de pesos. Si el país necesita usarlos, debe activar el swap o un tramo del mismo. Una vez finalizado el plazo, debe devolver el monto recibido más los intereses correspondientes.

Este mecanismo sirve para:

1. Fortalecer las reservas internacionales.

2 Dar respaldo cambiario frente a episodios de volatilidad.

3. Facilitar el comercio bilateral entre los países involucrados.

