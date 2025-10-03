Secciones
Política

Milei, tras la reunión con Macri: "Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre"

Se trató de la segunda cumbre en menos de una semana, ya que el domingo pasado también habían compartido un encuentro en la residencia presidencial.

Milei, tras la reunión con Macri: Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre
Hace 2 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, y el ex mandatario Mauricio Macri mantuvieron este viernes una reunión en la Quinta de Olivos, en un nuevo intento por recomponer el vínculo político entre ambos.

El encuentro comenzó pasadas las 17 y se extendió durante poco más de una hora y media. Se trató de la segunda cumbre en menos de una semana, ya que el domingo pasado también habían compartido un encuentro en la residencia presidencial.

Tras la reunión, Milei escribió en sus redes sociales: “Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el ex presidente (El Presi), Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!”.

La seguidilla de encuentros entre Milei y Macri busca enviar una señal de gobernabilidad a Estados Unidos, a pocos días de la reunión que el presidente mantendrá con Donald Trump el próximo 14 de octubre. 

Macri advierte sobre la relación con Washington

En paralelo, Mauricio Macri planteó reparos respecto de una política internacional demasiado dependiente de la Casa Blanca. “Apostar a un único socio sería limitarnos”, aseguró el expresidente en la última edición de Pensar el Mundo, la publicación internacional de la Fundación Pensar, think tank del PRO que hoy encabeza tras la salida de Patricia Bullrich.

“Estar demasiado focalizados en un puñado muy reducido de alianzas internacionales es un detrimento de nuestro interés nacional. Y en este contexto, ampliar la mirada hacia regiones no tradicionales es fundamental”, afirmó.

En esa línea, el exmandatario destacó el rol de los países del Golfo Pérsico. “Los países del Golfo se destacan crecientemente por su influencia política y económica”, sostuvo Macri, en alusión a Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

“Desempeñan un rol central en los mercados energéticos globales, avanzan en ambiciosos planes de diversificación económica, mueven fondos soberanos con enorme influencia internacional, invierten en industrias vanguardistas y, al mismo tiempo, cultivan relaciones equilibradas con las grandes potencias. Se han convertido en actores estratégicos de primer orden”, remarcó.

Sin precisar qué tipo de acuerdos podrían impulsarse, Macri insistió en que la Argentina “no puede seguir observando ese tablero pasivamente desde la distancia. Necesitamos una estrategia integral para fortalecer los vínculos”. Finalmente, subrayó: “Esta agenda no debe limitarse al plano diplomático: requiere sumar al sector privado y comprometer a las provincias”.

Temas Buenos AiresMauricio MacriJavier MileiKarina MileiGuillermo Francos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

Javier Milei: “Estamos cada vez más cerca de salir del abismo”

Javier Milei: “Estamos cada vez más cerca de salir del abismo”

Milei reconoció una desaceleración económica y defendió su gestión ante las críticas

Milei reconoció una desaceleración económica y defendió su gestión ante las críticas

Lisandro Catalán: El fortalecimiento de la agroindustria es fundamental

Lisandro Catalán: "El fortalecimiento de la agroindustria es fundamental"

Lo más popular
Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero
1

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
2

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
3

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”
4

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”
5

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale
6

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

Más Noticias
Pablo Yedlin respaldó a Acevedo y cruzó a Agustín Laje por sus críticas al encuentro Infancias Trans

Pablo Yedlin respaldó a Acevedo y cruzó a Agustín Laje por sus críticas al encuentro Infancias Trans

Legisladores de Fuerza Republicana critican el respaldo oficial al Encuentro Global de Infancias Trans

Legisladores de Fuerza Republicana critican el respaldo oficial al Encuentro Global de Infancias Trans

Luis Juez sobre el caso Espert: Es un espanto

Luis Juez sobre el caso Espert: "Es un espanto"

Federico Pelli contra las infancias trans: “Nuestros hijos necesitan escuelas y no adoctrinamiento ideológico”

Federico Pelli contra las infancias trans: “Nuestros hijos necesitan escuelas y no adoctrinamiento ideológico”

En medio de la polémica, Milei reiteró su apoyo a Espert y atacó a sus detractores

En medio de la polémica, Milei reiteró su apoyo a Espert y atacó a sus detractores

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo

Comentarios