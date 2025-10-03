Milei, tras la reunión con Macri: "Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre"

El presidente de la Nación, Javier Milei, y el ex mandatario Mauricio Macri mantuvieron este viernes una reunión en la Quinta de Olivos, en un nuevo intento por recomponer el vínculo político entre ambos.
El encuentro comenzó pasadas las 17 y se extendió durante poco más de una hora y media. Se trató de la segunda cumbre en menos de una semana, ya que el domingo pasado también habían compartido un encuentro en la residencia presidencial.
Tras la reunión, Milei escribió en sus redes sociales: “Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el ex presidente (El Presi), Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!”.
REUNIÃN EN OLIVOS— Javier Milei (@JMilei) October 3, 2025
ReciÃ©n hemos terminado una muy fructÃfera reuniÃ³n con el expresidente (EL PRESI) @mauriciomacri , el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la Secretaria General de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre,â¦
La seguidilla de encuentros entre Milei y Macri busca enviar una señal de gobernabilidad a Estados Unidos, a pocos días de la reunión que el presidente mantendrá con Donald Trump el próximo 14 de octubre.
Macri advierte sobre la relación con Washington
En paralelo, Mauricio Macri planteó reparos respecto de una política internacional demasiado dependiente de la Casa Blanca. “Apostar a un único socio sería limitarnos”, aseguró el expresidente en la última edición de Pensar el Mundo, la publicación internacional de la Fundación Pensar, think tank del PRO que hoy encabeza tras la salida de Patricia Bullrich.
“Estar demasiado focalizados en un puñado muy reducido de alianzas internacionales es un detrimento de nuestro interés nacional. Y en este contexto, ampliar la mirada hacia regiones no tradicionales es fundamental”, afirmó.
En esa línea, el exmandatario destacó el rol de los países del Golfo Pérsico. “Los países del Golfo se destacan crecientemente por su influencia política y económica”, sostuvo Macri, en alusión a Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
“Desempeñan un rol central en los mercados energéticos globales, avanzan en ambiciosos planes de diversificación económica, mueven fondos soberanos con enorme influencia internacional, invierten en industrias vanguardistas y, al mismo tiempo, cultivan relaciones equilibradas con las grandes potencias. Se han convertido en actores estratégicos de primer orden”, remarcó.
Sin precisar qué tipo de acuerdos podrían impulsarse, Macri insistió en que la Argentina “no puede seguir observando ese tablero pasivamente desde la distancia. Necesitamos una estrategia integral para fortalecer los vínculos”. Finalmente, subrayó: “Esta agenda no debe limitarse al plano diplomático: requiere sumar al sector privado y comprometer a las provincias”.