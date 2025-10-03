Milei, tras la reunión con Macri: "Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre"

Tras la reunión, Milei escribió en sus redes sociales: “Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el ex presidente (El Presi), Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!”.